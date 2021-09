Pecha a inscrición nos oitavos Premios Martín Códax da Música 2021

DOMINGO. Remata este domingo o prazo de inscrición, libre e gratuíto, nos oitavos Premios Martín Códax da Música, que recoñecen anualmente a produción musical galega. A dous días do peche, máis de douscentos proxectos xa foron inscritos. Hai 17 categorías musicais e tres premios Organistrum, salas, festivais e proxectos de difusión musical. “A edición 2021 preséntase máis pertinente ca nunca debido á complicada situación que vive a cultura en xeral e a música en particular”, sinala, Xiana Lastra, presidenta de Músicas ao Vivo, entidade promotora deste premios, que contan co patrocinio das Bodegas Martín Códax ademáis de co apoio do Concello de Pontevedra, anfitrión da gala, Agadic-Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra. A inscrición realízase a través da páxina web premiosmartincodaxdamusica.gal. e. press