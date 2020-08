Películas que debes ver para ‘saber máis’ sobre pandemias

Cando se decide consumir algún tipo de formato audiovisual toca enfrontarse a un duro desafío que, sen ánimo de frivolizar e botando man dun chisco de sentido do humor, pode chegar a igualar inconscientemente a severidade dunha longa xornada laboral (polo menos dos que teñen a opción de ter unha nestes complexos momentos).

En tempos de pandemia, como na vida, hai dúas respostas plausibles. As decisións “importantes” desta sempre tenden a rexerse por esa dualidade na toma de decisións. A tortilla con cebola ou sen ela, a pizza con ou sen piña, ser do Celta ou do Depor. Neste caso versa sobre ver algo que permita “abstraerse da realidade” ou “flaxelarse” aínda máis dentro dela. Polo menos en parte.

Quen sexa dos segundos, atopará aquí unha lista de filmes sobre pandemias, ficticios e reais, que en base aos datos, está sendo a opción preferida para unha parte da poboación nestes difíciles intres:

1. “Contagio”: Pese a facer case 10 anos desde a súa estrea en 2011 e pasar pola carteleira sen un gran éxito no seu momento, esta película dirixida por Steven Soderbergh pegaba recentemente o estirón e alcanzaba a maioría de idade coincidindo coa aparición da Covid-19.

O seu paralelismo coa realidade, na que todo comeza por un morcego e un virus saído da natureza altamente contaxioso que se propaga rapidamente por todo o mundo resulta sorprendente, ademais da frecuente aparición de termos como “distanciamento social” ou o uso de máscaras que agora forman parte do imaxinario popular cotiá.

Isto levou incluso a noticias tan “tétricas” como que IMDb, base de datos de películas en internet, lle mudara nos últimos tempos o xénero de Ciencia Ficción a Drama.

O “boom” foi tal que, segundo informaba BuzzFeed, esta película situouse en Itunes nos últimos meses como un dos filmes máis alugados.

No catálogo da plataforma de Warner Bros o salto aínda resulta máis impactante, chegando en certos momentos do 2020 ao segundo posto, competindo coa saga do mago máis famoso da historia, Harry Potter, cando en decembro non chegaba nin a posición 250 da lista.

Agora, á vista dos feitos, esta cinta chega a ter certa tintura premonitoria. Destacando as palabras de Ian Lipkin, epidemiólogo da Universidade de Columbia e asesor científico da película, nunha entrevista para a BBC, onde di que a ocorrencia de Contagio foi para “evitar que algo semellante ocorrera de verdade”.

2. “Virus” O audiovisual surcoreano pasa por un notable recoñecemento en occidente neste momento. Goza ademais de varias producións no terreo que podemos denominar cine de pandemias, destacando esta cinta estreada no ano 2013 e dirixida por Kim Sung.

Desta volta unha cepa da gripe aviar altamente virulenta que remata coa vida de quen a contrae en 36 horas, chega ao distrito surcoreano de Bundang-gu, por mor dun grupo de inmigrantes transmisores da enfermidade que foron transportados. A partir de aí comeza unha feroz pugna dos protagonistas por chegar a raíz do asunto.

A modo anecdótico dicir que coincidindo coa crise da Covid-19, algúns comerciantes dun barrio da cidade de Nova México, rebautizárona a Coronavirus o que ocasionou diversos chismes ao respecto, incluso dando pé a teorías conspiranoicas segundo a web malditobulo.

3. “Outbreak” Filme americano, traducido ao castelán como Estallido, cuxo elenco é de sobra coñecido co todoterreo Morgan Freeman á cabeza, acompañado de Dustin Hoffman, Rene Ruso e Kevin Spacey entre outros. Dirixido por Wolfgang Petersen, é o máis antigo de todas as obras que estamos a ver.

Estreouse no ano 1993 e nela de novo unha cepa cunha alta letalidade que se transmite polo aire infecta aos habitantes dun pobo de Zaide. Para que o microorganismo non se estenda os militares optan pola sádica decisión de bombardear o lugar. Pensaban que a masacre rematara, se ven o virus tiña outros plans, reaparecendo 30 anos despois nun pequeno lugar de California.

4. “93 días” Esta produción nixeriana do 2016 baseada en feitos reais, conta os 93 días de loita contra un brote de ebola que se desencadea na cidade de Lagos, de 21 millóns de persoas durante o ano 2014.

Todo comeza cando o virus se importa a un hospital privado desta cidade por parte dun diplomático liberiano-estadounidense. Nun comezo, dixo que era malaria, pero a realidade foi distinta.

A partir de aí desátase unha loita encarnizada por parte da doutora Adadevoh Ameyo e da equipa médica da zona por conter un microorganismo dunha letalidade elevada. A diferencia entre clases sociais, a falta do material preciso para atallar a enfermidade e as polémicas manobras de certos políticos tamén se dan cita na obra.

5. “EL COLAPSO” Aínda que se afasta un pouco do tipo de películas sobre pandemias por mor dun virus, de engádega e a modo de conclusión non debe quedar no esquecemento.

Esta recente miniserie francesa que viu a luz o pasado ano e que goza dunha gran crítica, fixo reflexionar a moitos dos seus espectadores.

A través de 8 capítulos independentes duns 22 minutos de duración gravados en plano secuencia (o que che interna máis profundamente nos xiros que da o relato), conta o colapso da sociedade francesa por un motivo descoñecido.

Desde diferentes ópticas e clases sociais, narra a loita por sobrevivir, ante un mundo que se esborralla por completo.

Quen chegara aquí, posiblemente sexa dos que lle gusta ser un chisco “masoquista” cando menos no que ao audiovisual se refire.

A “boa noticia” é que a tenor dos datos esta é unha práctica moi mainstream a día de hoxe.

De aí que se estén preparando ou estén listos para sair do forno numerosas producións con tématicas similares. Polo que non ten pinta que esta dinámica se vaia frear proximamente.

Como se pode observar, ata cunha crise mundial de dimensións descoñecidas se fai negocio, ou se busca un ratiño para “relaxarse” despois desas longas xornadaslaborais.

