‘Pensarmos’, o ciclo do Consello da Cultura, vai contar con Pérez Sedeño

Santiago. A contar mentiras é o título que enfía as conferencias deste ano do ciclo Pensarmos, a proposta da Sección de Pensamento do Consello da Cultura Galega (CCG) que xunta cada cuarto xoves de mes a recoñecidas figuras para pensar a actualidade.

“Neste 2021 traballaremos sobre as mentiras, sobre a falta de autencidade á que estamos moi afeitos e da que temos milleiros de exemplos cada día” asegura Carme Adán, coordinadora deste ciclo e tamén da sección. A científica Eulalia Pérez Sedeño abre esta primeira cita do ano co relatorio Sexo, mentiras e neurociencia. O martes 23 publicarase no sitio web do CCG a súa intervención previamente gravada e o xoves 25 (18 h.) a propia Eulalia dialogará en directo con Carmen Lema Devesa e Adán.

Eulalia Pérez Sedeño é profesora de Investigación en Ciencia, Tecnoloxía e Xénero no Instituto de Filosofía do CSIC e catedrática, en excedencia, de Lóxica e Filosofía da Ciencia da UPV/EHU. ecg