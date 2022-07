Perozo invita a sus lectores a caminar por el amor con sus zapatos manchados de tiempo

“He recuperado mi tiempo perdido”, afirma Xosé A. Perozo. Escritor y periodista que ha pasado la mayor parte de su vida en Galicia. Es natal de Extremadura (Llerena, 1951). Plasma sus escritos en castellano y gallego. Ha dirigido la Enciclopedia Galega Universal y ha publicado un centenar de títulos que abarcan cuentos para niños y jóvenes, obras de teatro, poesía, novelas y libros de divulgación. También fue asesor de los alcaldes Estévez y Bugallo en el ayuntamiento de Santiago. Ahora ejerce de editor. En su última obra, el autor abre su corazón en versos y muestra al público su vida sentimental recopilada en 69 poemas.

¿Estamos ante un libro intimista, una especie de diario sentimental?

Es posible, pero no exactamente. Cada poema refleja una situación, cuenta una historia. Cada uno de ellos bien pudiera dar pie para escribir un cuento o, incluso, una novela. Y, naturalmente, forman parte de cuanto pudiera componer mi diario íntimo porque nacen de situaciones y sentimientos vividos. Sin embargo creo que, según quienes ya los han leído, bien pudiera ser una critica sentimental de gran parte de la gente de mi generación.

¿Poesía épica?

Toda aventura de vivir es la base de una epopeya. Ir a por el pan cada día es épico, conseguir llegar a final de, es es un milagro épico, escribir y publicar un libro es épico... Todo puede ser épico si lo traduces a los cánones de la literatura. También las vivencias sentimentales o de simple observación poética. La coherencia de estos poemas es el hilo conductor de las relaciones entre el autor, yo, y algunas de las mujeres que han jalonado mi vida.

Esto es, usted con sus poemas hace y nos ofrece literatura en estado puro.

De no ser así, no los publicaría. Es cierto que escribo poesía desde los doce años o desde antes. Publiqué mis primeros poemas a los trece o catorce. Luego decidí no seguir por ese camino de darlos a la luz. No me pregunte por qué jamás los mandé a una editorial. Entiendo la poesía como una pulsión de un momento determinado, como la necesidad de expresar una idea en modo poético haciendo literatura, no como una simple descarga emocional. Cuando escribo poemas las técnicas literarias son para mí tan importantes como el contenido... No basta con decir cosas hermosas o sentimientos puros, incluso ocurrencias, la literatura es mucho más. Me enfrento a un poema con la misma predisposición que lo hago a un cuento, a una novela o a una obra de teatro pero, hasta 2019, los reservé en cuadernos y carpetas personales.

Casi me ha respondido pero, ¿por qué ha tardado más de cincuenta años en publicar el primer libro teniendo en su haber más de un centenar de títulos en otros géneros? ¿Temía desnudarse?

En absoluto. Los escritores, todos, hombres o mujeres, somos exhibicionistas. En cada línea, en cada diálogo, en cada pensamiento que manifestamos sobre el papel va un trozo de nuestra epidermis. Si no he publicado antes mi poesía quizás haya sido por una cuestión de respeto casi sagrado al género. Soy un lector de poesía insaciable. Leo cuanto cae en mis manos, lo busque o no. Y, probablemente, nunca me he sentido a la altura de las grandes voces. Ahora se edita mucho y muy mediocre. En definitiva, para ser una voz más dentro del desconcierto actual de la poesía, me da mucho pudor que una editora arriesgue su capital conmigo.

Sin embargo, su primer libro, Transversos de amor y desamor, funcionó muy bien. Recientemente ha publicado para los más pequeños en gallego, O libro das avías, un grupo de poemas muy divertidos. Y ahora este. ¿Se ha roto el maleficio?

No lo sé, per sí tengo la certeza de que el vértigo y el pudor me siguen acompañando. Algo que no me sucede con ninguno de los otros géneros. Es cierto que cuando paso por un escaparate y veo algún título mío sigo sintiendo la misma satisfacción que cuando vi el primero hace más de cuarenta años. O cuando voy a un centro escolar y el alumnado, después de leer alguna de mis historias, me lleva a rincones del libro que ni siquiera yo había imaginado. Ahí me siento en mi salsa. Con la poesía aún no lo sé. Incluso, me resulta curioso que mis amistades y ahora la gente que lee, crea en ella. Gracias a Mercedes Pacheco decidí publicar Transversos y ahora le estoy muy agradecido. Ahí se rompió el maleficio, si es que alguna vez lo hubo.

En las dedicatorias aparecen 26 nombres diferentes de mujeres. ¿Conocen ellas esos poemas? ¿Qué piensan?

Unas sí y otras no. A quienes se los pasé en su día, les gustaron. Es raro encontrar a una persona a quien no le agrade recibir un poema dedicado. También depende de la edad de la destinataria y del contenido. Nada sé de muchas de ellas. La verdad es que yo empecé a escribir poesía en la adolescencia para ligar. Entonces mis versos eran muy malos y solo provocaban risa de las chavalas. No tardé en desistir de ir por ese camino.

Se ha dicho que la mujer que más le ha empujado a publicar poesía ha sido la filóloga y escritora Mercedes Pacheco.

Es cierto. Ya le he dicho. En los años de nuestra convivencia familiar ella fue descubriéndola y valorándola. El primer libro casi fue un empeño suyo. Cesar Antonio Molina en la presentación en Madrid dijo una frase memorable: “A todos los divorciados sus parejas les ponen un pleito. A Perozo, Mercedes le ha puesto un buen prólogo”. Es una anécdota simpática, nada más. En este nuevo libro ella también está muy presente aunque no ha intervenido en él de forma decisiva.

Para terminar, ¿ajusta cuentas con su vida sentimental en este libro?

Es probable. Siempre que desempolvas textos y los pones en paralelo con otros nuevos estás haciendo una revisión del pensamiento y, por tanto, de la propia existencia. Sea poesía o sea prosa. A veces he encontrado algún artículo mío del pasado remoto o he leído algún capítulo de mis novelas y he encontrado en ello fotografías de cuanto he sido y soy. Ahí se ajustan cuentas, para bien o para mal, contigo mismo. Con este ramillete de poemas puede que también suceda. Pero ajustar no es buscar arrepentimiento ni condena, yo simplemente lo veo como poner las cosas en su sitio, comprender el pasado y el presente. La verdad es que no me arrepiento de nada de lo publicado, ni siquiera de lo escrito en los miles de artículos que duermen en las hemerotecas.