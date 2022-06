Pesar da RAG pola morte de Ceilia Teixeiro, viúva de Florencio Delgado

ÓBITO A Real Academia Galega expresa nun comunicado o seu pesar polo pasamento de Celia Teixeiro, viúva do protagonista do Día das Letras 2022, Florencio Delgado Gurriarán.

De orixe galega, Celia Teixeiro naceu hai 96 anos na localidade mexicana de Cuernavaca e casou co poeta valdeorrés en 1944, cinco anos despois de que, tras a guerra civil, el chegase a México como exiliado a bordo do buque Ipanema.

Celia Teixeiro era filla de emigrantes coruñeses. Sendo moi pequena, trasladouse á cidade dos seus proxenitores, pero en 1939 a familia volveu á outra beira de Atlántico.

Coñeceu a Florencio Delgado Gurriarán en Cidade de México, mentres traballaba na zapatería dun tío seu e o escritor e activista cultural procuraba gañarse a vida como representante dunha casa de zapatos.

A parella tivo cinco fillos: Florencio (1944), Celia (1945), Maruxa Ildara (1949), Lucio Antonio (1951) e Carmiña (1955). As tres fillas e un dos seus netos viaxaron dende México e os Estados Unidos para participaren na celebración do Día das Letras Galegas 2022 o 17 de maio en Córgomo (Vilamartín de Valdeorras), a vila natal do autor. Ela, debido á súa avanzada idade, non puido asistir. redacción