Pilar García Negro, lingua reintegrada

nos tempos que corren é de agradecer que existan xornais como EL CORREO GALLEGO que recollen con toda liberdade nas súas páxinas opinións que non se cinguen á súa liña editorial que, se en todos os casos é merecente de todo respecto, éo aínda máis cando, como aquí acontece, é acompañada de pluralidade.

Neste xornal tiven ocasión de ler artigos recentes publicados por Rafael S. Ferro e María do Pilar García Negro. Sobre o título Matar o mensaxeiro, Rafael S. Ferro sinalaba na persoa de María do Pilar García Negro actitudes e posicionamentos que a profesora, exdeputada e activista da lingua e da Galiza, sinxelamente non ten.

Gosto da polémica e do debate. A confrontación sempre permite aprender e modificar preconceitos, se os houber, tanto nos intervintes como nas persoas que asisten. Neste caso non me foi posíbel. Houbo artigos enfrontados, si, mais o debate foi inexistente. Argumentos contrastábeis non foron respostados coa mesma cualidade, mais si cunha manipulación histórica e persoal que non merecen nen Pilar García Negro, nen a lingua galega, nen o reintegracionismo, posición que comparto e coñezo grazas, entre outras, á propia García Negro.

Non acostumo a louvanza fácil, mais hai cousas que cómpre deixar claras. A profesora García Negro non precisa defensa de ninguén, e menos a dunha persoa, que como é o meu caso, nen é especialista nen posúe na materia máis coñecementos que os que parten da observación. Porén, o traballo e a obra de García Negro son sobradamente elocuentes. Miles de artigos, publicacións individuais, colectivas e edicións varias coa correspondente análise que van de Rosalía de Castro a Carvalho Calero, pasando por Castelao. Sempre con propostas e alternativas, que as hai, á situación da lingua galega, acompañadas dunha práctica lingüística consecuente coa reintegración do seu idioma ao pobo galego, e desde aí a reintegralo no espazo lingüístico que partilla con todas as súas variantes coa denominación portugués nos países onde é lingua oficial. A mesma liña que mantén no artigo publicado por ela neste xornal sob o título Galego, ao lixo?

Pódese consultar o Diario de sesións do Parlamento de Galiza. Comprobarase que a deputada García Negro foi a primeira en empregar “obrigada” como fórmula de agradecemento, e a defensa que fai da liberdade ortográfica reclamando a “eliminación das restricións legais que, dende 1982, impoñen como único galego permitido (nas axudas ou subvencións a editoriais, libros de texto, traducións, iniciativas culturais ou pedagóxicas, teatro, premios literarios...) a variante escrita definida como oficial”. Na mesma sede parlamentar García Negro defendeu iniciativas para a restitución do galego, afastadas de calquera conivencia coa política oficial, como a que deu lugar en 2004 ao inicio da elaboración do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.

Sempre nunha lingua especialmente coidada, perfeitamente recoñecíbel, por depurada, como xenuinamente galega e por iso mesmo aproximada á variante portuguesa. Sen lingua, e sen lingua de cualidade, non hai reintegración posíbel.

Se alguén non acredita no que afirmo, compróbeo. A obra máis actual de García Negro está a dispor de calquera nas mellores librarías e as edicións esgotadas pódense encontrar en calquera biblioteca pública. Se non for abondo, poderá consultar hemerotecas como a deste mesmo xornal, páxinas e publicacións de colectivos sociais de diversa tipoloxía e entre eles (e é unha honra) a Mesa pola Normalización Lingüística ou no pasado 17 de maio o manifesto de Queremos Galego - carta aberta a D. Ricardo Carvalho Calero, comentado en EL CORREO GALLEGO por Caetano Díaz.

Aínda que lle cobraron facturas, a claridade de María do Pilar tamén fai (e non falo de ouvidas) que o seu criterio sexa valorado por persoas de todas as cores políticas, ideolóxicas, cunha ou outra posición respeito ao noso idioma, dentro e fóra da Galiza, onde participou na redacción da Declaración universal dos dereitos lingüísticos ou, en 2016, no Comité científico do Protocolo de Donosti para a garantía dos dereitos lingüísticos.

En todo o sinalado será inútil buscar como receita á situación do idioma a imposición de nada. Pola contra, o Sr. Ferro encontrará a restitución da lingua perante constatación da imposibilidade de vivermos nela con toda a normalidade que si é posíbel nas linguas oficiais. Que unha lingua sen presenza para todo é unha lingua imposíbel de usar e que o que non existe dentro non poderá funcionar como proprio fóra, for en Lisboa, for en Brasília. Análise, alternativas e posicionamentos moi claros confirmados polos datos sociolingüísticos e demoscópicos, absolutamente contrarios ao deseño autonómico-estatal como fica claro na súa tese de doutoramento de 1991, a primeira sobre sociolingüística e lexislación publicada co título O galego e as leis.

Algunha responsabilidade terán os poderes públicos en atender as súas obrigas e non quen enuncia os problemas, propón solucións e actúa para resolvelos.