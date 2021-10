‘Píldora viva’ para tratar infecciones resistentes a antibióticos

Barcelona. Científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) y de su empresa derivada Pulmobiotics S.L. crearon la primera píldora viva, en realidad un microbio modificado genéticamente, para tratar bacterias resistentes a los antibióticos que se expanden por las superficies de los implantes médicos.

El equipo científico, que publicó ayer los resultados de su trabajo en la revista Molecular Systems Biology, modificó genéticamente una bacteria que causa enfermedad pulmonar para eliminar su habilidad para resistirse a los antibióticos y transformándola para que ataque a los microbios perjudiciales.

Según explicó a Efe el director del CRG y coautor del estudio, Luis Serrano, este tratamiento experimental ya se probó con éxito en catéteres infectados in vitro, ex vivo e in vivo en ratones y en infecciones pulmonares mediante los tres métodos de prueba.

Serrano explicó que conseguir la bacteria modificada para luchar contra las bacterias que infectan es el resultado de 20 años de investigaciones, que él mismo inició cuando trabajaba en Alemania, y destacó que la inoculación de la terapia bajo la piel de los ratones acabó con las infecciones en el 82 % de los animales tratados. efe