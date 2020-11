Pili Pampín estará hoxe na TVG en ‘A voltas coa música’

A cantante Pili Pampín será a estrela convidada que axudará ós concursantes da entrega deste luns de A voltas coa música, programa da TVG en que os xogadores deberán amosar os seus coñecementos musicais mentres dan voltas sobre si mesmos nun disco que non para de xirar. Ademais, interpretará o seu éxito Trapalladas para amenizar ó público mentres os concursantes realizan un descanso.

Os valentes que probarán sorte esta semana serán José, de Lugo; Carmen, de Vigo; David, da Coruña; Vane, de Carnota, e Roi, de Pontevedra, que terán que acertar as preguntas que lles formule Luís Piedrahita e superar as probas para levar os cartos en xogo e, se poden, dobralos no Chimpún final.

Por outra parte, o espazo Vivir aquí farase eco de que o Consello Xeral do Poder Xudicial acaba de actualizar a guía de boas prácticas para a prevención de contaxios por coronavirus nas sedes xudiciais.

O modelo, aprobado pola Comisión Permanente, aposta polo teletraballo para a organización da actividade dos xuíces e a mellora da conciliación da vida laboral e persoal.

O programa analizará este novo modelo de organización na práctica dos xulgados da Coruña e recollerá as manifestacións dos seus traballadores que, como en moitos eidos laborais, tiveron que refacer os seus xeitos de traballar.

A revista fala hoxe da nova edición da campaña Días Azuis do Comercio Galego, que se desenvolve ata o próximo 30 de novembro, con José María Seijas, presidente da Federación Galega de Comercio, e co comerciante lucense José Luis Pérez López.

Con esta iniciativa búscase impulsar as ventas do comercio de proximidade e poñer en valor o papel económico e social do sector no actual contexto de crise.

En directo, o espazo estará tamén con José Antonio Seijas, de calzados Seijas, e conversará Almudena López, cociñeira e propietaria de Galipapa, un novo negocio que acaba de abrir as súas portas en Compostela.

Os espectadores coñecerán máis polo miúdo as anécdotas e a produción, que hai detrás de A voltas coa música, da man do seu director, Vicente F. Cabodevila, e do seu presentador, Luís Pedrahita, na súa visita ao magazine.

Coma cada luns, a presentadora Loly Gómez desenvolverá unha mesa de sucesos, na compaña do avogado Evaristo Nogueira e da xornalista do ABC Patricia Abet, para analizar algunhas das novas máis salientables dos últimos días. A xornalista Carla Reyes será a colaboradora que estará no estudio para analizar cada un dos temas expostos.

aldaolado, no ‘Zigzag’. A presentadora do programa, Pilar G. Rego, entrevistará este luns a Aldaolado, o dúo poético formado por Lucía Aldao e María Lado desde 2005.

Os seus espectáculos poéticos parten da poesía, do humor e da música para comunicarse directamente co público a través dunha posta en escena transgresora e transformadora. As dúas artistas falarán do seu novo libro, Ninguén morreu de ler poesía, e da obra de teatro Liberto, en que participan e que acaba de recibir un María Casares.

Na Sala Valente de Ourense, o espazo visitará a exposición Os caprichos espidos, de Xosé Poldras; que combina unha parte artística, de creación orixinal, e outra divulgativa, referida á carpeta dos famosos gravados de Goya.

Coa súa nova curta, Reality, unha reflexión crítica e irónica sobre a telerrealidade, Zigzag atopará a David Fidalgo de festival en festival.