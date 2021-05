Pimientos de Padrón del premiado mago Jandro, de ‘El Hormiguero’ (A3)

PREMIO MUNDIAL. Jandro, alias artístico de Alejandro López García, ha ganado hace días el Penn and Teller: Fool Us, uno de los premios de magia más importantes del mundo, motivo de varias entrevistas. En una de ellas, emitida por Onda Cero, este cómico e ilusionista valenciano presumió de sus pasión por los pimientos de Padrón. “Me encanta cultivar pimientos, y sobre todo los de Padrón, es algo que me da mucha paz... Al ser de Padrón crecen antes que los italianos y entonces todas las semanas tengo pimientos y así los domingos pongo pimientos de Padrón para todos”, dijo durante una charla con Jaime Cantizano

Esa exhaltación de la joya gastronómica padronesa tuvo lugar dentro del programa Por fin no es lunes. Jandro es popular gracias a su presencia desde hace 14 años en el equipo del exitoso programa de televisión El Hormiguero (Antena 3) y suma en su cuenta de Twitter 329.000 seguidores. No es esta la primera vez que este showman levantino presume de su pasión por esa variedad de la famosa denominación de origen padronesa de Herbón. De hecho, ya hace cinco años, ante un tuit de El Mago More, Jandro contestó con la foto adjunta de los pimientos de Padrón “valencianos” de su propio huerto, dijo. XABIER SANMARTÍN