Podría duplicarse el hambre en el mundo por causa de la covid

Madrid. Según el último informe del MAPA sobre el desperdicio alimentario, solo en 2019 se tiraron más de 58,8 millones de kilos de pan en los hogares españoles.

De acuerdo al citado informe, el pan representa el 5,1 % del total de productos sin elaborar que se desperdicia en el ámbito doméstico. Ocupa así el sexto puesto del ranking de alimentos que por volumen más tiran los españoles en casa y que lidera el grupo de frutas y verduras.

Además destaca que 6,4 millones de hogares tiran pan, lo que supone alrededor del 45,6 por ciento del total, y una media de 9 kilos de pan por hogar al año.

Atendiendo a todos estos datos y según cálculos de Too Good to Go, cada segundo se estaría desperdiciando alrededor de 1,8 kilos de pan.

Y todo este desperdicio impacta también en los bolsillos. Si el precio medio del kilo de pan es de 2,43 euros, el desperdicio de pan está costando a las familias un total de 142 millones de euros o lo que sería lo mismo unos 22 euros de media por hogar al año. ECG