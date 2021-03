Polémica entre Rocío Flores y Telecinco

Después de la emisión en Telecinco de la serie en la que Rocío Carrasco “cuenta su verdad”, donde declaró haber sufrido malos tratos por parte de su exmarido Antonio David Flores, otra de las personas más implicadas en esta historia, su hija Rocío Flores, difundía un vídeo en redes sociales, explicando por qué no se ha pronunciado sobre lo emitido.

En esa pieza comenta que “con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví esa noche, el lunes intenté entrar en directo durante la emisión del programa para explicar algo y para tender un puente una vez más. No se vio oportuno, no se me dejó... Solamente hago este vídeo para que la gente entienda un poco por qué no me he pronunciado”.

Por otra parte, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, la Comisión 8-M y Mujeres Juristas Themis han valorado la reacción de los responsables políticos al testimonio de Rocío Carrasco, quien ha denunciado en ese documental emitido por Telecinco haber sido víctima de violencia de género.

Lola Venegas, de Alianza contra el Borrado de Mujeres, ha tachado de “obscena” la reacción de la clase política tras la emisión del documental protagonizado por la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. “Con frecuencia casi semanal como promedio una mujer es asesinada y no hemos visto a los mismos que han salido sin querer perder ni un segundo a comentar este asunto que digan absolutamente nada en sus redes”, ha indicado a Europa Press. En su opinión, “la responsabilidad del Gobierno es articular los procedimientos necesarios y reforzar la formación para evitar esa impunidad que a anula las decisiones de las mujeres cuando buscan escapar de la violencia machista”. Y ha tildado de “obscena la reacción de Vox, que aprovechado el impacto mediático para tergiversar lo que ha dicho la señora Carrasco y promover explicaciones que nada tienen que ver con la aplicación del síndrome de alienación parental, figura diseñada a la medida para silenciar a las mujeres”.