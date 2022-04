Política Social destaca os avances na atención ás persoas con autismo

Santiago. O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica daXunta, Jacobo Rey, participou este sábado no acto oficial da Federación Autismo Galicia coincidindo coa celebración do Día Mundial do Autismo, nun acto que se celebrou no Museo da Cidade da Cultura compostelán e que foi organizado baixo o lema Unha feliz viaxe pola vida.

Alí puxo en valor os avances acadados na nosa comunidade nos últimos anos, tanto no que se refire á atención como á integración das persoas con Trastorno de Espectro Autista (TEA).

Durante a súa intervención, Jacobo Rey salientou o compromiso que ten a Xunta de Galicia coa atención á discapacidade e, máis en particular, coas persoas que padecen autismo.

Neste sentido, sinalou que o Goberno autonómico destina este ano unha cifra récord á discapacidade, isto é, un total de 141,7 millóns de euros, cos que, por exemplo, está previsto poñer en marcha un novo centro de día para persoas con autismo no Monte do Gozo da capital galega, e que contará con 28 prazas públicas.

Por outra parte, o director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica destacou e agradeceu o traballo que realiza a diario a Federación Autismo Galicia, con preto de tres décadas de existencia, na mellora da calidade de vida das persoas con TEA, pero tamén das súas respectivas familias desde o primeiro momento.

Nesta liña, Jacobo Rey subliñou a importancia de manter a colaboración entre as diferentes administracións e entidades sociais existentes para, por un lado, garantir un acompañamento ás persoas con autismo que lles axude na consecución dunha mellora da súa autonomía e, por outro, impulsar a concienciación no conxunto da sociedade para conseguir favorecer a súa integración dentro da mesma. redacción