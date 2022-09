Pontevedra y Bueu se sumergen en el cine con dos citas internacionales

En un mes muy cinematográfico en distintas localidades gallegas, la Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Concello de Pontevedra celebrarán la próxima semana, del 5 al 9 de septiembre, el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta Pontevedra 2022 en el Teatro Principal de la ciudad (rúa Paio Gómez Chariño, 6). Ayer, en la presentación del ciclo, participaron el presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, y la concejala de Cultura del Concello de Pontevedra, Carme Fouces. Esta actividad está organizada conjuntamente por ambas entidades para acercar la sociedad árabe a Galicia, “rompiendo con los estereotipos y ofreciendo una visión amplia y multidimensional de esta cultura tan heterogénea”.

En concreto, este ciclo de 2022 supone un recorrido por el mejor cine árabe de la actualidad y un resumen de la última edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada en el Teatro Principal de Santiago en octubre de 2021. Está compuesto de cinco películas –tres ficciones y dos documentales, en versión original subtituladas en castellano – que tienen un considerable reconocimiento en los principales festivales de cine internacionales. Se podrán ver, de forma gratuita hasta completar aforo, a las 21 horas en el Teatro Principal de Pontevedra.

El presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, señaló que el lema de esta edición se centra en tres palabras “orgullo, legado y cultura”. Según explicó, el orgullo hace referencia a la historia del festival Amal irremediablemente unida a los pueblos y ciudades de Galicia, como testigos de idas y venidas, alegrías, tristezas, amores y desamores. “Durante tantos e tantos días, cada recuncho da nosa xeografía, as persoas coas que coincidimos nesta viaxe e as experiencias vividas documentaron fotograma a fotograma o que somos hoxe e sentímonos profundamente orgullosos e orgullosas diso” –indicó–.

En cuanto al legado, Jaber Martínez confesó que, aunque da vértigo pensar en cómo una pequeña idea como fue Amal, “que xurdiu nunha conversa trivial ata arraigarse nos corazóns dos veciños”, ha tenido un largo recorrido con el único objeto de traer la cultura árabe a Galicia. “Amal pasou por múltiples formatos, máis grandes e máis modestos, pero podemos mirarnos no espello coa satisfacción de ter dado o mellor de nós para alcanzar este obxectivo, e por iso estamos moi contentos deste humilde legado” –apuntó–.

Por su parte, Carme Fouces destacó que, después de las fiestas, el Principal será de nuevo el centro cultural de Pontevedra. “É un pracer abrir as portas a partir do luns con Amal. Un programa feito con agarimo e experiencia”, subrayó.

La programación de este año incluye una amplia representación del mundo árabe, con películas producidas por Palestina, Catar, Jordania, México y diversos países europeos: Gods of Molenbeek (Aatos ja Amine); 200 metros (200 METERS); The return: Life after ISIS (El retorno: La vida después del ISIS); Gaza mon amor; y The reports on Sarah and Saleem (Los informes sobre Sara y Saleem).

MIGUEL DE LIRA. Además, también en la provincia de Pontevedra, Bueu se sumergirá en el séptimo arte entre los días 11 y 24 de septiembre con la celebración de la XV edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Bueu (FICBueu), un certamen que forma parte de la marca provincial Rías Baixas Film Fest y que llevará al Centro Social del Mar más de 100 cortometrajes.

Esta nueva edición del FICBueu otorgará el Premio Cinema Galego al actor Miguel de Lira y contará con piezas internacionales, nacionales y gallegas, así como con otras dedicadas al público infantil o juvenil. Como novedad, el festival incorporará unas jornadas cinematográficas y la programación se completará con actividades paralelas como coloquios, programas de radio o un mercado.