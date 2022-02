Preestréase hoxe o filme sobre Sofía Casanova

A Coruña. Zenit Televisión, Televisión de Galicia e a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) presentan hoxe ás 19.00 horas no Teatro Colón da Coruña Sofía Casanova, a obreira do pensamento, unha película baseada na figura desta muller poeta, novelista e xornalista. Casanova foi a primeira muller española correspondente de guerra, narrando así tódolos momentos claves do século XX.

A película, que ten tamén unha versión en formato miniserie, foi producida por Zenit Televisión coa participación da Corporación Radio e Televisión de Galicia e co apoio da Axencia Galega das Industrias Culturais-Xunta de Galicia. O filme contou tamén coa colaboración do Concello de Oleiros e da Deputación da Coruña.

O público poderá asistir ao evento de xeito gratuíto. Para iso será preciso confirmar asistencia no Teatro Colón, indicando nome, apelidos e número de teléfono. A reserva de butacas será por estrito orde de comunicación ata completar aforo.

BIOGRAFÍA DE SOFÍA CASANOVA, INTELECTUAL POLIFACÉTICA. Sofía Casanova, a obreira do pensamento relata a estancia en Galicia da escritora e intelectual galega Sofía Guadalupe Pérez Casanova, nada o 30 de setembro de 1861 na Coruña. A carreira literaria de Sofía Casanova abrangue un amplo volume de obras en varios xéneros: poesía, novela e sobre todo crónica xornalística. Chegou a escribir nos grandes xornais da época como El Liberal, El Imparcial ou ABC, xornal onde foi correspondente de guerra durante 20 anos.

Sofía Casanova foi unha muller de profundas conviccións e pioneira que abriu o camiño, xunto con outras coetáneas, para que outras mulleres esquecidas e invisibles puidesen formar parte do mundo literario e xornalístico. A escritora loitou para conseguir ser escoitada e que os seus dereitos fundamentais fosen tidos en conta.

Máis alá da actividade profesional a película Sofía Casanova, a obreira do pensamento destaca a parte persoal e humana da escritora. A crise existencial pola que atravesa, o refuxio na súa Galicia natal e a especial relación que a unirá xa de por vida coa súa criada Pepa, que se converterá no seu pano de bágoas e tamén na súa amiga e confidente.

En 1896 Sofía Casanova establécese en Mera durante algún tempo coa súa familia: O seu marido Vicente e as súas dúas fillas María e Izabela. A escritora está sumida nunha profunda depresión que quere superar en Galicia. Este será o punto de partida da película que abordará o lado máis persoal, íntimo e familiar da Sofía Casanova muller máis aló da Sofía Casanova intelectual e xornalista.

RODAXE E ELENCO. A rodaxe da miniserie Sofía Casanova, a obreira do pensamento tivo lugar íntegramente na provincia da Coruña, máis concretamente no Concello de Oleiros, na localidade de Mera, e no Concello de Touro, na localidade de Dioño, onde se sitúa o Pazo Dioño. Os concellos de Santiago e Rois tamén foron outros dos escenarios onde se levou a cabo parte da rodaxe do filme. Todas estas localizacións recrean os ambientes que formaron parte da vida da intelectual galega.

A película, dirixida por Zaza Ceballos e Noelia Muíño conta cun elenco íntegramente galego. Entre outros, forman parte do reparto Tito Asorey (Vicente), Paula Cereixo (Pepa), Mercedes Castro (Dona Rosa), Nuncy Valcárcel (Maruxa), Xosé Esperante (Campos), Fran Paredes (Andrade), Fran Nogueira (Freire), Blanca Cendán (Condesa Allegue) e Arturo Zas (Andrés Martínez). ecg