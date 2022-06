Premiada a Estratexia Galicia Dixital 2030 da Xunta

Recoñecemento do cpeig O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia outorga o Impulso Dixital de Galicia da XIV Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia á Estratexia Galicia Dixital EGD2030 da Xunta, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

A Estratexia Galicia Dixital 2030 (EGD2030) foi deseñada polo Goberno galego, a través da Amtega, como un marco dixital común que facilite a actuación das tres administracións -estatal, autonómica e local- nun mesmo territorio de maneira complementaria.

Pode ser clave para executar de maneira efectiva os proxectos de dixitalización no marco do plan de recuperación e resiliencia.

Púxose en marcha no 2021, aliñado coas prioridades do novo marco europeo. A estratexia está estruturada ao redor de sete eixos estratéxicos e un transversal, que determinan as áreas de actuación e vinte programas para conseguir os obxectivos marcados en cada eixo.

Este proxecto mobilizará máis de 4.000 millóns de euros para impulsar solucións intelixentes que faciliten un desenvolvemento social, económico e ambiental sustentable. Ademais, afonda na construción de maiores capacidades en Galicia nas tecnoloxías chave para a transformación dixital da sociedade nos vindeiros dez anos, como a intelixencia artificial, a ciberseguridade, a intelixencia do dato e o 5 G.

De feito, Galicia foi unhas das primeiras comunidades en contar cunha Estratexia de Intelixencia Artificial, un Nodo 5G e tamén puxo en marcha o Nodo de Ciberserguridade de Galicia.

A gala máis importante da informática en Galicia celebrarase o 1 de xullo no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago. O evento é o punto de encontro entre os colexiados do Cpeig e un gran número de empresas e profesionais TIC de Galicia, que conta cunha destacada participación de cargos empresariais, institucionais e políticos e é un referente para este sector.

Os premios corresponden nesta edición a once categorías onde se recoñece as iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática. redacción