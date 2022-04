Premiadas as mellores declaracións de amor

Acaban de darse a coñecer os gañadores das mellores declaracións de amor en galego presentadas nesta undécima edición do certame Lingua de namorar, impulsado pola Xunta de Galicia.

Un total de 132 mozos de entre 14 a 35 anos de idade participaron neste concurso que procura dinamizar o uso da lingua galega entre a xuventude, tanto no que ten que ver coas súas relacións persoais como na internet.

Un ano máis, as Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e a de Política Social puxeron en marcha esta iniciativa que promove o uso de galego ao tempo que permite amosar o talento literario da mocidade a través de tres categorías, dúas delas para web e unha exclusiva para a rede social Instagram.

Na primeira categoría de idade (categoría A, de 14 a 19 anos) foi galardoado co primeiro premio A flor baixo a neve, da ourensá Carmen Fernández Margusino; seguida do segundo traballo premiado, Amor contraditorio, da coruñesa Lucía Paz González, e do terceiro, Desde Vilamor ata Fisterra, da tamén coruñesa Laura Sande Vázquez.

Na categoría B (de 20 a 35 anos), os galardóns recaeron en O amor de iglú, do pontevedrés Pedro Rodríguez Villar, que levou o primeiro premio; Dúas partes que son unha, da viguesa Ania Ferrera Longueira, que quedou en segundo lugar, e Filautía, da lucense Andrea López Otero, que se fixo co terceiro posto.

Os tres primeiros premios levaranse un patinete eléctrico, os segundos galardoados un tocadiscos retro e os terceiros un reloxo intelixente.

A terceira modalidade de Lingua de namorar, que se puxo en marcha por primeira vez o ano pasado, foi a dedicada á rede social Instagram, dirixida a rapaces de 14 a 35 anos. Nesta categoría a gañadora foi Sofía Muñoz Somoza, de Cambados, coa mensaxe #Pulsión. O premio é un patinete eléctrico.