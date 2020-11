Premio de relatos Alumni USC

convocatoria Alumni USC (Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago) abre a convocatoria da décimo quinta edición do Premio Relato Curto, que ten unha dotación económica de 500 euros, cantidade que achega o Hospital HM La Rosaleda. O prazo para entregar os traballos vai ata o 31 de xaneiro 2021. O premio está aberto a todo o público en xeral, agás aos integrantes da xunta directiva da asociación. O tema será de libre elección, rigorosamente inédito e redactado en lingua galega. Terá un máximo de sete folios e os orixinais que se presenten non serán devoltos. Ademais deben presentarse baixo pseudónimo. Os traballos deben enviarse ao correo electrónico alumni@usc.es ou ben por correo postal, por triplicado, mecanografado a dobre espazo en DIN-A4 e na fonte Times New Romanen tamaño 12. redacción