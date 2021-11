Premio Otero Pedrayo para Rosario Álvarez pola súa achega cultural

Consello da Cultura Galega. Rosario Álvarez acaba de ser distinguida co Premio Otero Pedrayo, un galardón instaurado en 1977 para perpetuar e honrar a memoria de Otero Pedrayo, recoñecer o labor de contribución eminente á cultura e promover os valores propios de Galicia e as obras que leven ao esclarecemento e á mellora da súa cidadanía e institucións. Rosario Álvarez foi tamén directora do Instituto da Lingua Galega da USC (2005-2013), entidade á que pertence desde 1974; é especialista en gramática e variación da lingua galega; e preside na actualidade o Consello da Cultura Galega (CCG). Álvarez recibe o premio Otero Pedrayo, promovido polas deputacións provinciais, xunto á pintora Menchu Lamas. Nada en Pontevedra o 12 de xullo de 1952, Álvarez foi tamén vicerreitora de Profesorado da USC (1990-1994) e directora do Departamento de Filoloxía Galega (1995-1999). Por outra banda, o salón de actos do CCG acolleu este xoves unha sañientable xornada que serviu para homenaxear a un dos referentes da arte galega contemporánea: Manuel Moldes (Pontevedra, 1949-2017). Carmen Díaz, viúva e presidenta da fundación, o artistas Manuel Quintana Martelo e a mesma Álvarez foron parte deste acto de homenaxe póstumo. ECG