Preocupación polo peche de salas e pola temporalidade das exposicións

Santiago. Deseño, sinalética, iluminación, colocación das pezas..., o deseño e a montaxe de exposicións son a parte menos visible dunha mostra pero son esenciais. Dúas persoas con ampla experiencia no deseño de exposicións como Raquel Seijas, xefa de produción de Escenoset, e Jesús Mosquera, responsable de Jega Comunicación Visual, falaron de como lles afecta a crise nunha nova entrega do ciclo Diálogos confinados. Moderados por Rosario Sarmiento, expresaron a súa preocupación polo presente máis inmediato dun sector que xa levaba perdendo protagonismo desde 2008 co peche de numerosas salas de exposición.

“Sufrimos unha lóxica parálise total e agora estamos empezando a reactivarnos, pero dun xeito diferente do que viñamos facendo”, asegurou Raquel Seijas. A gran fortaleza deste tipo de empresas é que teñen diversificada a súa actividade e iso permítelles reforzar a actividade noutros ámbitos diferentes do que son as exposicións. Na volta á nova normalidade, asegura Jesús Mosquera, “hai moito previsto pero hai pouca actividade cultural e estamos facendo a énfase noutros sectores que temos, como sinalética nas medidas de distanciamento da covid-19”.

A gran diferencia desta crise con respecto a outras é a temporalidade. Ademais, alertan de que a crise de 2008 foi especialmente difícil para o sector da cultura, onde se pecharon numerosas salas de exposición. ECG