Preparádevos! Chega a tropa que loita contra o virus

Alberto Avendaño é o autor da primeira obra que na LIX galega se achega á covid-19, enfermidade que desde hai un tempo nos acompaña. Botando man dos coñecidos personaxes de Gogue cuxas andanzas o lectorado coñece polo xornal vigués Faro de Vigo, Avendaño presenta A tropa contra virus, unha divertida novela que ten como protagonistas os integrantes dunha curiosa tropa que se enfrontará ao virus: a doutora Peralta, xefa da Tropa Inmediata no Estado de Alarma, a xenerala Pereira, o coronel Loureiro da Garda Civil, o inspector Pena da Policía Autonómica e os xa coñecidos Monchiña, Floreano, Epifanio, Cachiña, Charito, don Ramón, Fly a Mosca, Milraias o Ghato, Choca a Ghaliña e Ghueso o Can. Unha historia que transcorre entre as Rías Baixas e Compostela na que o lectorado pode descubrir como actúa o virus e consellos de como combatelo e na que non está ausente a importancia das novas tecnoloxías no traballo en equipo.

