Presenta a Federación Autismo Galicia a XXV revista ‘Maremagnum’

Coincidindo co Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo (DMCA), a Federación Autismo Galicia (AG) presentará este sábado na Cidade da Cultura o número 25, 2021 da revista Maremagnum: XXV Anos de Maremagnum. Coñecemento e Coidados do Autismo, publicación galega sobre o trastorno do espectro do autismo (TEA), editada por AG e patrocinada pola Xunta de Galicia.

Un número no que colaboran Juan J. Gestal Otero da USC; Ana. M. Castro Martínez doutora en Dereito; Xurxo Mariño, da UDC; Isabelle Touton, da Universidade Bordeaux–Montaigne; Manuel Gago, da USC; Ana Luengo, da Universidade Estatal de San Francisco; Serafín González Prieto, da USC e presidente da SGHN; Cipriano L. Jimenez, director de Maremagnum e director xeral de Fundación Menela, e a familia de Paula Sánchez Muiña, persoa con autismo, que falan da súa novela Onde o tempo non funciona, editada por Círculo Rojo o 2021 con ilustración d grafiteiro Iván Rodríguez Arias, Chephoner, na portada.

Na revista, os autores citados relatan desde diferentes campos do coñecemento as repercusións que a pandemia tivo na saúde e benestar das persoas con TEA; do seu dereito a acceder a xustiza en condicións de igualdade; da evolución da linguaxe e autismo como un dos grandes retos e problemas da ciencia contemporánea; do cómic María y yo, de Miguel Gallardo, a quen se lle renderá unha homenaxe; posibilidades que as novas tecnoloxías dixitais ofrecen as persoas con TEA; representatividade artística do autismo reflectida por unha nai; importancia da conservación da biodiversidade no embrollo da vida; da novela nomeada, así como do acompañamento e coidados como función preferente, no sistema organizativo da rede de centros e servizos que dan atención as persoas con TEA, e as súas familias.

O impacto da pandemia supuxo que a dedicación e compromiso das traballadoras / coidadoras / profesoras e educadoras dos centros educativos, de día e residenciais, así como dos servizos de diagnóstico e atención temperá, fose e está sendo un traballo moi necesario e importante.

Cabe resaltar tamén as boas practicas de prevención, vida saudable e hixiene desde os obradoiros de Enfermería, claves e fundamentais e en permanente contacto coa rede hospitalaria e centros de saúde, en cadansúa das áreas sanitarias das entidades que atenden as persoas con TEA.

A pandemia puxo de manifesto a necesidade de revisar o modelo dos centros de día e residenciais para maiores con TEA, con novas propostas de cara ao futuro en función do acontecido, como tarefa urxente e necesaria. Os coidados, en palabras de Carol Gilligan: “Nun contexto patriarcal, o coidado é unha ética feminina; nun contexto democrático, o coidado é unha ética humana”.