Presentación na Ragba do catálogo da mostra de Domingo de Andrade

Santiago. A Real Academia Galega de Belas Artes (Ragba) acolle este luns ás 20 horas na súa sede coruñesa de Praza Pintor Álvarez Sotomayor, 1 a presentación do catálogo da exposición documental sobre Domingo de Andrade (Cee, 1639 – Santiago, 1712), figura homenaxeada no bienio 2020-21 pola entidade. A mostra, que xirou por Galicia, contaba co apoio da Xunta de Galicia, o Colexio de Arquitectos de Galicia e a Deputación da Coruña. Domingo de Andrade. Xenio e oficio é o título desta publicación de cincuenta páxinas pensada para os centros educativos. Os arquitectos José Ramón Soraluce Blond e Estefanía López Salas e os historiadores especializados en Arte Ramón Yzquierdo Perrín y Ana Goy Diz asinan o catálogo, que pretende ser unha "visión rápida e actualizada" da obra de Andrade. E a Ragba tamén edita os cadernos do II Encontro de Artistas Emerxentes en Galicia, celebrado no pazo de Mariñán (Bergondo).