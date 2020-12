Presentación no Museo do Pobo Galego da obra de Carlos García Martínez

LIBRO HOMENAXE O Museo do Pobo Galego acollerá hoxe, ás 18.00 horas da tarde, a presentación da publicación que recolle as obras completas de Carlos García Martínez, director do Museo do Pobo Galego dende 1999 ata o 17 marzo de 2018, data da súa morte.

No acto intervirán Justo Beramendi, presidente do Padroado do museo; Xosé Manuel González Reboredo, patrón do mesmo, e Manuel Vilar, actual director.

Este volume, que é unha homenaxe que o museo lle rende en virtude de 42 anos de entrega, está dividido en cinco seccións: arqueoloxía e prehistoria (reproduce os traballos sobre megalitismo e arte rupestre publicados entre 1968 e 1991), etnografía, biografías, de varia lección, miscelánea en prensa con artigos de divulgación e un aparte de entradas que redactou para a Gran Enciclopedia Gallega.

Remata co texto inédito Crónica inacabada dunha terra, título dado por Beramendi, para unha obra que deixou sen rematar e que pretendía ser unha monografía sobre as terras do Incio, onde deu os seus primeiros pasos como investigador. Aínda así, esta recompilación fáltalle pouco para ser unha opera omnia, porque algúns dos seus primeiros artigos son hoxe ilocalizables nas hemerotecas. ecg