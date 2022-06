Presentada en Sober a película ‘Life is life’, do galego Dani de la Torre

A película rodouse principalmente en localizacións da Ribeira Sacra ourensá, un aspecto destacado na súa intervención pola deputada: “É unha mostra mais de que Ourense é o lugar ideal para gravar filmes, grazas ás súas paisaxes espectaculares”.

Recalcou que para a institución provincial “é un pracer colaborar neste tipo de proxectos, sobre todo nos que participan persoas tan recoñecidas, reafirmando a nosa aposta por converter a provincia nun plató de cine”.

“Galicia é unha personaxe mais deste filme, grazas a uns espazos espectaculares e unhas localizacións preciosas”, destacou tamén o director da película. “Todo isto non sería posible sen a Deputación de Ourense, á cal agradezo a súa axuda e as facilidades que nos brindaron”, engadiu Dani de la Torre no acto.

O seu último traballo é unha cinta que mestura elementos de comedia e drama, ambientado na Galicia de mediados dos 80 e que conta a historia dun rapaz que regresa coma todos os anos polas vacacións de verán para ver os seus amigos, que veñen de diferentes partes de España.

Porén, xorden problemas poñendo en risco a súa amizade. Os rapaces pensan escapar na noite de San Xoán para atopar unha flor máxica e que lles permitirá solucionar eses problemas.

O guión foi realizado por Albert Espinosa que, tras o éxito de Pulseras vermellas, voltou á escritura cinematográfica cun reparto que conta con nomes como Adrián Baena, Juan del Pozo, Raúl del Pozo, David Rodríguez e Javier Casellas, entre outros.

A película clausurou o OUFF do ano pasado, nunha edición na que o monfortino recibiu o Premio Ourense.

De la Torre é un dos cineastas con máis recoñecemento internacional tras filmes como O descoñecido (2015) e A sombra da lei (2018).

Monfortino do 1975, o cineasta formouse en Bemposta e na súa traxectoria profesional ten fitos como dirixir a última gala dos Goya do cinema español. redacción