Presentado en Santiago ‘Sexo y silencio’, nuevo libro de Ignacio Castro

FUNDACIÓN DIDAC. Este jueves se ha presentado Sexo y silencio, nuevo libro de Ignacio Castro Rey, en un acto celebrado en Didac (c/ Pérez Cosntanti 12, Santiago) La historiadora de arte Lucía C. Suárez y el profesor de filosofía Javier Turnes han respaldado al autor, quien ha señalado que se trata de un volumen “que reivindica a liberdade sexual como unha sorte de fuga ante as imposicións sociais, políticas e culturais; a pesar da deserotización producida pola hexemonía política e informativa, a pesar dos ríos de tinta vertidos sobre a sexualidade, pouco pódese dicir que estea á altura dos praceres da carne, das súas mil delicias compartidas”.

Filósofo, crítico de cine y arte, gestor cultural y profesor, Castro Rey ha publicado antes libros como Lluvia Oblicua (Ed. Pretextos 2020), Mil días en la montaña (Roxe de Sebes) (Ed. FronteraD, 2019) o Ética y desorden (Pretextos, 2017). Desarrolla su labor filosófica en una vertiente de doble cara: “una, en el borde de lo que podríamos considerar la tolerancia ilustrada, una afirmación metafísica de la inmediata vida mortal, de su común individuación, sin posible sujeto social ni representación histórica alguna; otra, una crítica de la violencia cultural del poder contemporáneo”, según su web. ecg