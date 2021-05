Princesa de Asturias de las Artes a Marina Abramovic

El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes ensalza a Marina Abramovic como “una de las artistas más emocionantes de nuestro tiempo” por las experiencias conmovedoras que ofrece con sus performance y por la “valentía” con la que se entrega “al arte absoluto”.

El acta del jurado, que estuvo presidido por el museógrafo Miguel Zugaza, resalta que la obra de Abramovic es “parte de la genealogía de la performance, con una componente sensorial y espiritual anteriormente no conocida”.

“Cargado de una voluntad de permanente cambio, su trabajo ha dotado a la experimentación y a la búsqueda de lenguajes originales de una esencia profundamente humana”, añade el fallo dado a conocer ayer.

Según el jurado, “la valentía de Abramovic en la entrega al arte absoluto y su adhesión a la vanguardia ofrecen experiencias conmovedoras, que reclaman una intensa vinculación del espectador y la convierten en una de las artistas más emocionantes de nuestro tiempo”.

La candidatura de Abramovic fue propuesta por la directora del Hay Festival Segovia, María Sheila Cremaschi, certamen que el pasado año obtuvo el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Abramovic, conocida como la reina de la performance y con una carrera de más de cinco décadas compitió con otras cincuenta y nueve candidaturas de veinticuatro nacionalidades.

Abramovic (Belgrado, 1946), artista que explora “los límites del cuerpo y la mente” a través de “performances” arriesgadas y complejas en una constante búsqueda de libertad individual, según la crítica, empezó su trayectoria profesional en los años setenta.

Entre sus principales obras se encuentra la serie Ritmos, Lips of Thomas, Barroco balcánico o La artista está presente, esta última realizada en 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde estuvo sentada inmóvil en una silla más de 700 horas durante tres meses y miraba a los ojos a los visitantes.

Tras estudiar en la Academia de Bellas Artes de Belgrado y completar sus estudios de postgrado en Zagreb, abandonó Yugoslavia y se instaló en Ámsterdam donde conoció al artista germano-occidental de performance Uwe Laysiepen, Ulay.

Con él empezó a colaborar explorando los conceptos de ego e identidad artística, las tradiciones de sus respectivos patrimonios culturales y el deseo del individuo por los ritos.

Ambos se vestían y se comportaban como gemelos y crearon una relación de completa confianza.

En 1988 decidieron hacer un viaje espiritual, The Great Wall Walk, con el que concluiría su relación, donde caminaron por la Gran Muralla china, comenzando cada uno por el extremo opuesto y encontrándose en el centro para darse un último abrazo.

Después de sus primeras actuaciones en solitario, Ritmo 10 (1973), Ritmo 5 (1974), Ritmo 2 (1974) y Ritmo 0 (1974), y tras conocer a Ulay, ideó con él una serie de trabajos en los que sus cuerpos creaban espacios adicionales para la interacción con la audiencia: Relation in Space, Relation in Movement y Death Self.

En 1997 presentó la pieza Balkan Baroque en la Bienal de Venecia, por la que recibió el León de Oro a la mejor artista.

Ocho años más tarde, presentó en el Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York) Seven Easy Pieces con el que en siete noches consecutivas recreó los trabajos de artistas pioneros de la performance en los años sesenta y setenta, además de dos obras propias, Lips of Thomas y Entering the Other Side.

En el año 2010 se inauguró en el MoMa de Nueva York una gran retrospectiva de su obra que incluyó registros en vídeo desde la década de los setenta, fotografías y documentos y una instalación cronológica con la recreación por actores de acciones realizadas previamente por la artista.

Además, incluyó la presentación más extensa realizada por Abramovic: 716 horas y media sentada inmóvil frente a una mesa en el atrio del museo, donde los espectadores eran invitados por turno a sentarse frente a ella, a compartir la presencia de la artista.

En 2013 se estrenó el documental sobre esta retrospectiva La artista está presente, dirigido por Matthew Akers, que fue nominado a mejor documental en el Independent Spirit Awards 2013 y recibió el Premio del Público al mejor documental en el Festival de Cine de Berlín 2012.

De esa experiencia surgió la idea para crear el Marina Abramovic Institute (MAI), un centro de arte situado en Hudson (Nueva York) en el que se realizan todo tipo de actos culturales, talleres y exposiciones relacionados con la performance y el arte contemporáneo.

En 2011 estrenó Life and Death of Marina Abramovic, con montaje de Robert Wilson, un cruce entre el teatro, la ópera y el arte visual.

Cinco años después, publicó su autobiografía Walking Through Walls (Derribando muros) y en 2018 debutó como directora de escena operística en la obra Pelléas et Mélisande en la Ópera de Flandes.

Ya en 2020 estrenó Seven Deaths of Maria Callas, un montaje operístico en torno a la figura de la diva, mismo año en que la Royal Academy of Arts programó una retrospectiva sobre la obra de la artista serbia que tuvo que ser pospuesta a 2023 debido a la pandemia de la COVID-19.

Condecorada con la Cruz de Comendador de Austria y doctora honoris causa por la Universidad de Plymouth (2009), Abramovic ha recibido, entre otros premios, el León de Oro al mejor artista en la Bienal de Venecia (1997), el Niedersächsischer Kunstpreis (2003), el New York Dance and Performance Award (2003) y el Cultural Leadership Award de la American Federation of Arts (2011).

El de las Artes, que en 2020 recayó de forma conjunta en el italiano Ennio Morricone -fallecido poco después a los 91 años- y el estadounidense John Williams por sus emblemáticas composiciones que han servido como bandas sonoras a cientos de películas, es el primero de los ocho galardones convocados anualmente por la Fundación que lleva el nombre del título de la heredera de la Corona en fallarse, y que este año alcanzan su cuadragésima primera edición. EFE