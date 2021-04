Programa tecnólogo de Amtega para nenos e nenas de 12 a 14 anos

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) activa a partir de hoxe o progroma Tecnólogo por un día Junior dirixido a estudantes de 12 a 14 anos. Os nenos e nenas interesados en participar poderán inscribirse ata o vindeiro 28 de abril desde os centros educativos, a través do persoal docente.

No momento da inscrición, o alumnado poderá elixir as súas preferencias entre as 30 prazas dispoñibles e as asignacións realizaranse posteriormente aplicando o resultado dun sorteo. Serán as empresas quen contacten co alumnado posteriormente para concretar a data e o horario da sesión que se desenvolverán ao longo do mes de maio. Nesta ocasión, colaboran neste programa profesionais voluntarios de seis empresas TIC galegas: Dos Espacios, Inetum, Satec, Sivsa, Sixtema e tamén Tecalis; que desenvolverán distintas sesións online nun formato áxil e dinámico para achegar as profesións dixitais ás persoas máis novas.

Máis información na web www.digitalent.xunta.gal