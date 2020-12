Programación especial na Radio Galega e na TVG polo sorteo da Lotería

Santiago. Amplo despregamento técnico e humano nos medios públicos galegos para ofrecer hoxe o programa especial do Sorteo Extraordinario da Lotaría de Nadal e darlles voz aos galegos nunha das xornadas máis agardadas do ano.

Neste Nadal atípico, a TVG e a Radio Galega manterán viva a tradición de transmitir ao longo de toda a mañá o Sorteo de Nadal, desde un Teatro Real de Madrid sen público, pero coa participación dos nenos de San Ildefonso, ataviados con máscaras e coas medidas de seguridade pertinentes.

Presentado por Loly Gómez e Almudena de Urzáiz, a Televisión de Galicia comezará ás 8.00 horas un especial que se estenderá ata os informativos centrais da faixa do mediodía. A canle pública disporá de once puntos de directo para dar cobertura ao maior territorio posible.

O programa contará no estudio coas achegas de Adrián Díaz e Susana López, presentadores na TVG do ‘Que nos pille rebolando!’ e ‘Fun polo aire’, respectivamente, e do catedrático de Física Aplicada da USC Jorge Mira.