Programación especial neste Nadal na CRTVG

Este Nadal a CRTVG emprega como slogan da campaña de Nadal: “quedamos contigo”. E non só é un lema, xa que toda a programación da Galega achégase aínda máis a todas as persoas. Nestas datas en que se prevén restricións en todos os ámbitos e Galicia segue a loitar contra a COVID, a Galega seguirá a ser un referente para o tempo de lecer, cunha programación única e próxima que encha de bos momentos os fogares galegos. Os medios públicos manterán a súa programación diaria en directo, con toda a información e propostas variadas de entretemento para todos os públicos.

Unha das transmisións máis agardadas e que supón a estrea dos contidos de Nadal, é a cobertura desde Madrid o día 22 do Sorteo da Lotaría de Nadal. Esa mesma noite, a programación especial levará por lema O amor pode con todo. O Land Rober Tunai Show, un clásico xa nos fogares galegos en Noiteboa, volverá acompañar a audiencia nesta noite. Roberto Vilar non descansará ao día seguinte e capitaneará un Quen anda aí? de Nadal. Outra das emisións máis especiais producirase, precisamente, con Luar, quen na noite do 25 de Nadal realizará, en coprodución coa TPA, o programa Benvidos-Bienllegaos coa televisión de Asturias.

As badaladas emitiranse desde O Obradoiro, presentadas pola atleta Ana Peleteiro e por Xosé R. Gayoso.

A Galega programará oito longametraxes para o público infantil e os Reis Magos visitarán os estudios de San Marcos o 5 de xaneiro. E as voces máis coñecidas da Radio Galega quedarán cos oíntes nestas datas sinaladas.