Propoñen un decálogo para que a cultura sexa sustentable en Galicia

Santiago. Situar a cidadanía no centro da acción cultural, entender a cultura desde unha perspectiva ampla, priorizar o investimento público cultural no reforzo de persoal e favorecer unha economía máis social son algúns dos aspectos que contempla o Decálogo para unha cultura sustentable en Galicia, documento elaborado pola Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura Galega (CCG).

Esta síntese é o resultado das achegas realizadas por diferentes expertos e axentes culturais no marco da xornada Futuros presentes, conversas sobre cultura e sustentabilidade desenvolvida o pasado mes de febreiro.

O decálogo feito público onte procura un cambio de modelo en consonancia cos movementos que nesta liña se desenvolven a nivel europeo. A Comisión Europea ten en marcha o Pacto Verde (Green Deal), a folla de ruta para dotar a UE dunha economía e dunha sociedade máis sustentables e acadar unha transición xusta e integradora para todos. É unha prioridade transversal á que se acaban de incorporar programas culturais como Europa Creativa e o novo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores.

O decálogo elaborado pola Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais propón un cambio de modelo no que a cultura se entenda desde unha perspectiva ampla, que busque unha economía da cultura máis social que promova fórmulas cooperativistas que contribúen ao desenvolvemento local e a unha maior estabilidade do emprego e dos proxectos. Nesa lóxica de traballo, o decálogo motiva a reformular os grandes eventos culturais cunha ollada á proximidade, á viabilidade e á diversificación dos proxectos.

E non só iso, desde unha lóxica de sustentabilidade propón evitar o gasto en novas infraestruturas a prol de maior reforzo de persoal e mantemento de estruturas. Esta comisión avoga polo apoio aos procesos de transformación dixital e de internacionalización da cultura.

Nesta nova lóxica de traballo, un dos puntos centrais pasa porque a cidadanía estea no centro das políticas públicas, que teña en conta o carácter rural da cultura galega e que se preste atención aos retornos sociais non monetarios.

Este decálogo pon o ramo á xornada desenvolvida no mes de febreiro. Durante catro días fixéronse públicas as intervencións de diferentes especialistas que combinaban discursos teóricos con experiencias prácticas arredor da sustentabilidade cultural. Nela participaron Lluis Bonet, Jaime Vindel, Marián Fernández, Encarna Lago, Anabel Gulías, Benito Burgos e Fran Quiroga. ECG