“Puede existir ‘dopping’ tecnológico en el interior de las zapatillas deportivas”

Si quiero empezar mañana a correr, se me ocurre comprar unas deportivas que me gusten. ¿Con eso ya es suficiente o estoy cometiendo algún error?

Probablemente, junto con empezar a correr mucho, rápido y sin respetar el descanso, sea el mayor error que puedes cometer. Está claro que las predilecciones y los gustos a lo hora de comprar un calzado son muy personales, pero debemos complementar esa elección con la funcionalidad e idoneidad para nuestros pies y en general para el cuerpo y así acertar.

Entonces, me queda claro que he de recurrir primero al podólogo. ¿Qué es lo que me va a hacer en la consulta?

Pues como profesional sanitario, lo primero que hará en consulta es una detallada anamnesis o datos clínicos relevantes cómo preguntarte por antecedentes de lesiones, por la disciplina deportiva que vas a realizar y la superficie más habitual de entrenamiento o competición. Te pesará y posteriormente realizará una serie de pruebas y test en camilla y lo complementará con un exhaustivo estudio biomecánico de la marcha y la carrera. Con todos esos datos, podrá asesorarte de la mejor manera posible.

Habrá quien diga: ¿pero todo esto para dar tres vueltas a la manzana?

Pues tal vez comiences así, y probablemente sea lo más acertado. Incrementar poco a poco la frecuencia, intensidad y distancia para reducir el riesgo de lesiones. Pero probablemente le cojas gustillo y te conviertas en una runner (risas). Lo más importante es que te dejes asesorar por los profesionales que están involucrados, en que disfrutes corriendo y dejes a un lado las lesiones. Déjate asesorar por podólogos, profesionales de las ciencias del deporte, fisioterapeutas..., y mejorarás tu estado general de salud.

¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que podemos padecer debido a una pisada incorrecta o a unas zapatillas cualesquiera?

Normalmente, las lesiones más habituales relacionadas con la pisada o el calzado son las denominadas lesiones mecánicas. Son aquellas patologías que se producen por un uso excesivo de una articulación, de un músculo o de un tendón en un movimiento repetido y potencialmente lesivo.

Las lesiones de las extremidades inferiores más frecuentes de los corredores se localizan predominantemente en el pie, en el tobillo, la parte inferior de la pierna o la rodilla. Se incluyen: el dolor patelofemoral y el síndrome de la banda iliotibial en la rodilla; el síndrome de estrés tibial medial en la pierna; y la tendinopatía de Aquiles y fascitis plantar en el complejo pie-tobillo.

Los pies son muy importantes, y los maltratamos mucho, ¿verdad? Sobre todo las mujeres que llevamos tacones...

Pasamos muchas horas de pie, caminando, corriendo, saltando. El pie es el encargado de soportar todo el peso de nuestro cuerpo y llevarnos de un lado a otro. Debemos cuidarlos porque solo tenemos dos y no podemos cambiarlos como las ruedas de un coche. El calzado es necesario para proteger al pie de su interacción con las superficies; es por ello que debe ampararlo y resguardarlo, pero siempre respetando su movimiento natural.

La compra de unas zapatillas de ‘running’ parece que no es un acto del todo lúdico. Está en juego la estabilidad de nuestro cuerpo. Con lo cual, la moda es lo último que tenemos que mirar, ¿no?

Las modas son eso, modas. Suelen durar un periodo de tiempo determinado y pueden ser beneficiosas, pero también lesivas. Recuerdo algún modelo de zapatillas deportivas que prometía resultados positivos para el usuario y acabó con denuncias por publicidad engañosa. La tecnología es importante y con sus investigaciones y avances, en ocasiones nos facilita el asesoramiento a los runners.

Además, ese asesoramiento tan específico no lo tenemos en una tienda... ¿o sí?

Es totalmente complementario. Cuanta más información tengamos mejor. Es difícil en la clínica de podología estar actualizado de todos los cambios y novedades que pueden realizar las marcas de calzado, es por ello que, las tiendas, basándose en las recomendaciones extraídas de la valoración podológica, ofrezcan distintas posibilidades del modelo de calzado más adecuado para el paciente.

Me gustaría preguntarte por la relación entre tecnología y rendimiento. ¿Es posible que los corredores profesionales puedan hacer alguna ‘trampa’ cuando compiten?

Un aspecto determinante en la evolución del calzado deportivo es el uso de la tecnología, y todas las empresas y marcas invierten mucho dinero y tiempo en conocer qué necesitan los corredores, qué les gusta y cómo pueden mejorar sus marcas y tiempos corriendo. Existe una clara relación entre tecnología y rendimiento, el mejor ejemplo es que las federaciones internacionales de atletismo consideran doping tecnológico a determinados elementos y estructuras dentro del calzado, intentando evitar que se compita en desventaja al utilizar una zapatilla u otra.

¿Cómo ha de quedar una zapatilla en el pie, Manuel?

Pues son varios los factores a tener en cuenta. Debe resultar cómoda, adecuada al largo, pero sobre todo al ancho del pie. Tenemos que evitar que las costuras u otros elementos de la zapatilla nos rocen o molesten. Es por ello fundamental dedicar tiempo a probarlas e intentar simular situaciones reales del día a día, como calcetines o medias destinadas a ese calzado en concreto, después de trabajar o de un entrenamiento, puesto que el pie aumenta su tamaño y volumen. Es un momento importantísimo en la elección dado que pasaremos muchas horas y días con el puesto.