Que galego?

Que a mocidade é un mal que cura coa idade é unha verdade inconcusa. Que, coa idade, as nosas teimas de novos vanse facendo máis e máis poderosas tamén; poderosas e difíciles de encaixar, por reiterativas, polos nosos máis achegados. Eu, por exemplo, dispenso inveterado noxo aos eucaliptos; non á arbore de seu, pois certo é que hai eucaliptos venerables, ciclópeos, prodixios de feitura e tamaño. Porén, provócame una mestura de mágoa e carraxe a contemplación de inmensas masas forestais, noutrora poboadas de freixos, castiñeiros, bidueiros e carballos, hoxe invadidas por garabullos espectrais que, ademais de desecaren miserablemente o solo, afastan todo xénero de vida. Nin os paxaros viven aí. E todo por un inmoble e miope cortopracismo, propio de xentes que practican o odio ao seu, sen que unha présa de euros gañados a costa de sacrificar un patrimonio de todos lles permita enxergaren outro futuro.

Pois ben, entendo que a trixésima segunda vez que, chegando a Santa Comba ou saíndo de Carballo, un emite o mesmo comentario (Noxo de eucaliptos! Dun eucalipto penduraba eu o tal Rosendo Salvado!) os fillos no poidan reprimir un Papá, outra vez non!

Unha teima máis coas que acostumo torturar os meus relaciónase tamén co noso patrimonio, neste caso co elemento colectivo máis nobre, antigo e definitorio dun pobo: a lingua. Eu, que levo a lingua preto do corazón (malia a evidente aberración anatómica), sublévome cada vez que oio alguén falando o que convencionalmente chamamos galego nos xornais da teuvegá (e, claro, póñome pesadísimo). E non me refiro a termos que falar como Otero Pedrayo, non; falo do máis elemental. É que non hai un membro do noso goberno (xefe incluído) que escape dun dos máis vulgares e estendidos castelanismos como a perífrase ir+a+infinitivo? Que non, que non é vamos a destinar; a Xunta vai a fomentar senón imos destinar; a Xunta vai fomentar. E non hai Dígocho eu que solucione isto, con todos os respectos a Esther Estévez e o seu fantástico micro espazo, cuxa mera existencia me confirma no que digo.

Imaxinemos un escenario ideal, o mellor dos mundos posibles; un escenario no que a normalización lingüística (perverso concepto que leva a crer que non falar galego é anormal) sexa unha realidade palpitante. Todos falando galego. Que galego? Esa é, do meu punto de vista, a pregunta. O galego de quen, sobre unha capa de lustros de castelán, mal traduce o que pensa nesta última lingua?

Eu teño un amigo que fala galego, un marabilloso idioma pouco coñecido que el mamou de xeracións atrás, unha fala de melódica prosodia, chea de matices e dotada dun rico léxico directamente enraizado cunha vella cultura que, aos poucos, como o propio idioma, esmorece. A este amigo escoiteille fermosas verbas que agochan arcanos inintelixibles para os acabados de chegar. Oír a lingua do meu amigo consólame do castrapo inverso, propio de urbanitas que imitan torpemente unha lingua que nunca foi, nin será, a súa; velaí o galego do século XXI.