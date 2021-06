¿Qué me pasa, doctor?, que diría Barbra Streisand

Estoy indignadísimo con esto de los indultos, la reforma que el Gobierno quiere hacer del delito de sedición en el Código Penal -que beneficiaría al huido y caradura Carles Puigdemont-, y la tozudez y terquedad de Pedro Sánchez, que hace oídos sordos a tantos millones de voces que le piden que rectifique.

Es difícil, por no decir imposible, entender que los condenados por el procés se vayan de rositas sin haber cumplido, en la mayoría de los casos, ni la cuarta parte de la sentencia impuesta.

Y ya no les digo cómo se me revuelven las tripas cuando pienso que el expresident de la Generalitat huido en Bélgica podría beneficiarse de los cambios que estudia el Ejecutivo para el sistema penal.

Además, Puigdemont es un intenso activista contra el Estado español, que escapó de la justicia tras intentar levantar a los catalanes contra el Estado de derecho. Es un hombre -de político no tiene nada- que cada vez que abre la boca es para perjudicar a nuestro país y todos los ciudadanos que no compartan su tergiversada y enfermiza visión de la Cataluña que solo él imagina.

¡Que sí! Que somos millones de españoles los indignados con la testarudez y empecinamiento del presidente con este asunto. Somos tantos, que la dirección del PSOE está intentando cortar que se le revuelvan sus propios afiliados, que aparezcan banderas socialistas dando color a la nueva Foto de Colón en la manifestación en la emblemática plaza madrileña que se celebrará el domingo que viene y que contará, al menos, con los máximos dirigentes del Partido Popular, de Vox y Ciudadanos.

Hasta algunos socialistas no descartan acudir a la concentración de Colón y otros 14, que no son pocos para lo que pretenden, presentaron un escrito ante la Comisión de Garantías para pedir que vele por el cumplimiento de los estatutos del partido y trate de impedir que el Gobierno no otorgue los indultos sin consultar antes esta cuestión a las bases.

En el caso de no obtener respuesta, ya avanzaron que están dispuestos a llevar a los tribunales lo que consideran un “incumplimiento flagrante del Código Ético” del PSOE por parte de los miembros del Ejecutivo.

Ya ven ustedes mismos el berenjenal en el que se ha metido solito Sánchez. Todo por mantener el apoyo de los independentistas catalanes en el Congreso que le permita terminar los dos años de legislatura que aún quedan.

Pero qué le voy a hacer. No está en mi mano hacer entrar en razón a nadie; tan solo puedo mostrar mi disconformidad y denunciar una situación con la que el Gobierno manifiesta lo que piensa sobre sus ciudadanos de bien: que son un rebaño de borregos y que sí, que todo el campo es orégano y puede hacer lo que le dé la gana.

Miren cuánta es mi indignación y enojo que en ocasiones ya no sé ni dónde tengo la cabeza. Y eso que es fácil de encontrar. Ya no les digo las gafas, el bolígrafo o cualquier otra herramienta.

No me digan que no les ha pasado nunca eso de estar dando vueltas buscando las gafas, yendo de cuarto en cuarto, mirando en mesas y cómodas sin dar con ellas.

Vaya desesperación, hasta que de pronto, se te ves en un espejo y ves que las llevas puestas o sobre la cabeza, depende si las lentes son para la miopía o la presbicia.

No se crean, empecé a preocuparme y pregunté por qué me pasaban estas cosas, si empezaba a afectar la edad a mis facultades cognitivas.

También me pregunté si sencillamente la situación general ocasionada por la pandemia, la crisis derivada de la misma o los desquicies de nuestro Gobierno es la que provoca que tenga la cabeza como perdida y ausente.

Pues no, estoy perfectamente. Bueno, no sé si tanto, pero les garantizo que no estoy para el desguace.

¿Que me pasa doctor?, que diría Barbra Streisand tras enamorarse de Ryan O’Neal en la maravillosa película del mismo título.

Pues, afortunadamente, nada que tenga que ver con el deterioro cognitivo asociado a la edad, ni demencia senil ni desgastes, envejecimientos o afecciones neuronales.

Eso que de vez en cuando nos pasa a todos cuando nos despistamos con un objeto se llama habituación.

Habituación, que por otro lado, ya les garantizo yo que no me va a pasar con los indultos del procés.

¡Qué cansado estoy!