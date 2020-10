“Que nuestros avances generen conocimiento en la comunidad científica es una gran satisfacción”

El grupo de investigación del CiQUS de la Universidade de Santiago dirigido por el Prof. José Luis Mascareñas consigue un nuevo impulso en el campo de la catálisis artificial en células vivas. Pero en primer lugar, ¿qué es la catálisis?

La catálisis es el proceso que aumenta la velocidad de una reacción química gracias a unas moléculas llamadas catalizadores, que no se consumen en el proceso.

Ejemplos cotidianos de estas especies los encontramos en el convertidor catalítico de los automóviles, que transforma gases tóxicos como monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, en gases inocuos como dióxido de carbono y nitrógeno, o en las enzimas, responsables de acelerar las reacciones que se producen en el interior de las células.

¿Con esta base, podría explicarnos el nuevo avance que han logrado en el campo de la catálisis artificial en células vivas?

Nosotros intentamos emular los catalizadores celulares, que no son otros que las enzimas. Y lo que hemos conseguido es que un catalizador metálico de rutenio, que no está presente en los seres vivos, pueda ser introducido en las células y sea capaz de catalizar una transformación química que las enzimas no pueden promover.

Por ello recibe el nombre de catálisis artificial, porque es una reacción de laboratorio que no existe en la naturaleza.

Entonces, ¿pueden crear moléculas que no están presentes en mamíferos? ¿Se podrían utilizar como fármacos?

Sí, eso es algo que hemos demostrado en este trabajo. Hemos conseguido generar antraquinonas, moléculas que los mamíferos no son capaces de sintetizar. Algunos de estos compuestos se emplean como colorantes, otros poseen propiedades farmacológicas (tratamiento contra la malaria, cáncer...). Utilizando los sustratos adecuados se podría acceder a los compuestos deseados. De esta manera, se introducirían en nuestro organismo sustratos inactivados no tóxicos que solamente se activarían al entrar en contacto con nuestro catalizador, generando el fármaco correspondiente.

¿Qué puede suponer para la biología sintética y la biomedicina?

Al introducir reacciones que el organismo no puede realizar estamos alterando el funcionamiento de las células, lo que nos permite investigar y manipular los procesos biológicos, pudiendo generar efectos terapéuticos controlados.

Este trabajo ha tenido la consideración de “very important paper” en una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial en el ámbito de la química, Angewandte Chemie, una categoría en la que solo entra el 5 % de los trabajos que se publican. ¿Qué repercusiones tiene para ustedes en el CiQUS?

Pues es un reconocimiento internacional a nuestro trabajo, a nuestro grupo de investigación liderado por el profesor Mascareñas y, por supuesto, a nuestro centro de investigación, el CiQUS. Supone una gran satisfacción comprobar que nuestros avances generan conocimiento que es considerado de gran importancia por y para la comunidad científica. Nos indica que vamos por buen camino y nos anima a seguir trabajando con más intensidad y pasión, si cabe.

Esto es todavía más importante para los estudiantes de doctorado que se están formando, como Joan Miguel Ávila. Se están iniciando en el mundo de la investigación y van comprobando que esta es una carrera de fondo. En el día a día en el laboratorio van pasando por diferentes estados de ánimo, desde el optimismo y satisfacción hasta la frustración o desesperación, llegando incluso a plantearse el abandono. Por ello, para ellos supone un gran aliciente recibir un reconocimiento como éste, que les hace olvidar los fracasos.

¿Qué significa esta frase del profesor Mascareñas, quien dirige la investigación?: “Queremos comprobar hasta qué punto podemos estresar los sistemas vivos”.

Con la catálisis artificial estamos llevando a cabo transformaciones en el interior celular que modifican el metabolismo celular. Queremos ver cómo afectan estos cambios al funcionamiento de los organismos.

¿Cuáles van a ser los siguientes pasos, María?

Nosotros desarrollamos investigación básica dirigida a la generación de nuevo conocimiento, situado en la frontera entre la química y la biología. Este trabajo se enmarca en un proyecto mucho más amplio, como es la catálisis artificial, y constituye una pequeña aportación al mismo. Todavía queda mucho por hacer.

Por ejemplo, hemos comenzado a introducir estas transformaciones químicas en diferentes estructuras subcelulares, como las mitocondrias o el retículo endoplasmático. Con este fin, hemos diseñado catalizadores metálicos capaces de atravesar las membranas y de acumularse preferentemente en estos orgánulos de las células vivas. De este modo, la reacción únicamente tendrá lugar allí donde se encuentran nuestros catalizadores.

¿Llegará un momento en que se fabriquen catalizadores a la carta?

De hecho, ya se hace. Los químicos, como dice J.L. Mascareñas, somos arquitectos moleculares, y trabajamos para ser capaces de sintetizar catalizadores con unas características determinadas según las necesidades de cada momento.

Este es un trabajo rutinario en un laboratorio de química sintética. El desafío que nos planteamos en el grupo es aprovechar todo el conocimiento adquirido a lo largo de los años en síntesis orgánica y aplicarlo al diseño y síntesis de nuevos catalizadores metálicos que sean compatibles con el medio celular. Un día, esto no supondrá ningún reto para los científicos.