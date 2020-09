“Queremos que ninguén se vaia sen coñecer a Costa da Morte”

Cómo está sendo a acollida nestes primeiros meses deste novo establecemento da rede de Paradores?

Espectacular. Xa prevíamos que ía ser moi boa e sabíamos da súa repercusión mediática, pois hai que lembrar que este parador naceu a raíz da catástrofe do Prestige. Despois de anos de espera, e cando estaba prevista a súa apertura para o mes de abril, a crise sanitaria obrigounos a alongar aínda un pouco máis esa espera, como se fose un meigallo, pero xa é unha realidade. As reservas que tiñamos inicialmente para os meses de abril, maio e xuño eran moi altas e, dende que abrimos, o 25 de xuño, manténse esta tendencia e ata finais de setembro temos completo o hotel.

¿Cales son as expectativas para o que resta de ano?

Entendemos que van a ser moi boas. Para o mes de outubro temos xa o 65% ocupado, cunha demanda concentrada especialmente na primeira quincena, e confiamos que se manteña esta tendencia. O que sí estamos detectando é que agora as reservas son máis tardías, debido a incertidume que hai a causa da pandemia do coronavirus. Para os meses de novembro e decembro tamén temos habitacións reservadas e estamos convencidos de que, pouco a pouco, irá medrando a demanda e confiamos en poder chegar ata unha media do 70% de ocupación se a situación sanitaria non se agrava.

¿Están recibindo moitas cancelacións?

Non. Algunha sempre hai, pero realmente son poucas e, en moitos casos, son habitacións que se recuperan no día con novas reservas que chegan.

¿Qué impresións lles transmiten os hóspedes que xa se aloxaron no parador?

As valoracións dos clientes están sendo moi boas. A maioría quedan abraiados pola paisaxe, pola natureza salvaxe, as praias e este mar forte da Costa da Morte. Valoran moito que esta sexa unha zona con moitos espazos naturais libres de construción, e tamén as vistas panorámicas que temos dende o parador, desde onde se pode ver o pobo de Muxía e no horizonte o cabo e o faro Vilán, de Camariñas. En canto as instalacións os hóspedes valoran moito a propia construción e sobre todo a luz natural que teñen todas as dependencias. Hai que sinalar que todas as habitacións contan cun gran ventanal con vistas ao exterior e, como o edificio está orientado cara o leste, é espectacular desfrutar do amencer. De feito, varios clientes xa nos enviaron vídeos da saída do sol que gravaron cos seus móbiles dende a súa habitación.

Cal é o perfil e a procedencia maioritaria dos hóspedes ate o de agora?

Debido á crise sanitaria, a práctica totalidade son españois. A Comunidade de Madrid é a que máis clientes nos aportou (un 41%), seguida de Galicia (22%), o País Vasco e Cataluña. O número de extranxeiros foi moi baixo, algo que é normal se temos en conta as recomendacións da OCDE para viaxar a España. Do que sí estamos moi satisfeitos é de que a maioría dos clientes nunca estiveran na Costa da Morte, polo que estamos dando un impulso a esta zona que aínda é moi descoñecida e esta xente non viría por aquí se non fora polo parador.

Cales son os obxectivos para os vindeiros meses?

Traballamos para estabilizar ben o traballo de todo o equipo, que está a facer unha laboura magnífica. Contamos cunha plantilla de cincuenta e cinco persoas, das que dezaoito proceden doutros paradores e o resto son da zona, polo que son uns bos prescriptores da Costa da Morte e notáselles. Queremos que o parador sexa un centro de intepretación desta franxa atlántica. De feito xa o é a través da fotografía, pois o establecemento acolle imaxes de grandes fotógrafos galegos como José Vidal, Ramón Caamaño o Manuel Ferrol, entre outros, pero queremos ir incorporando novos elementos que sirvan para dar a coñecer a historia e a realidade destas comarcas. Queremos dar a coñecer a nosa forma de ser, e que ninguén marche de aquí sen coñecer a Costa da Morte. Se a súa estadía é curta, dámoslle toda a información para que cando volvan poidan afondar nese coñecemento desta zona.

Qué elementos novos incorporarán con tal fin?

Estamos preparando unha zona adicada aos naufraxios acaecidos nesta costa, na que poderán contemplarse cartas náuticas e tamén información detallada sobre os mesmos. Para iso contamos coa colaboración de Pepe do Olegario, armador xubilado de Sardiñeiro (Fisterra), gran coñecedor desta realidade e autor desas cartas coas que queremos dar a coñecer á xente esa realidade que é un elemento de identidade da nosa costa. Asemade, seguimos aumentando a bibliografía sobre a zona na biblioteca do parador para que os nosos clientes descubran e poidan coñecer as obras de autores destacados da Costa da Morte ou vinculados á mesma, como os poetas Gonzalo López Abente, Eduardo Pondal, Rosalía de Castro ous os membros que integraron o coñecido como Batallón Literario. Dispoñemos tamén de moitos libros de fotografías e de arte, así como numerosas publicacións sobre o Camiño de Santiago.

A ubicación do parador ofrece tamén moitas opcións de ocio no exterior e na súa contorna.

Sí. De feito está situado ao pé do Camiño dos Faros e estamos sinalizando varias rutas que se poden percorrer partindo de aquí. Contamos cunha parcela de trece hectáreas, e ademais de sinais tamén se colocarán paneis informativos e interpretativos de todos os elementos patrimoniais e paisaxísticos que se poden ver desde o hotel, como o santuario da Virxe da Barca, a escultura A Ferida ou o castro de Lourido, entre outros. Queremos que os nosos clientes sepan o que están vendo. Tamén temos previsto ofrecerlles información sobre os naufraxios acaecidos na bahía que se divisa desde o parador.

Vostede dixo que un dos obxectivos é que este establecemento contribúa á dinamización da Costa da Morte. Está sendo así?

Sí. Somos un centro promotor destas comarcas e colaboramos e interactuamos cos axentes sociais e institucionais da zona. Acollemos diversas actividades como concertos de música ou encontros como a cata musicalizada que promoveu nas nosas instalación o Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia. De cara ao futuro queremos promover xornadas gastronómicas e culturais, e tamén exposicións de arte e artesanía da Costa da Morte, como o encaixe de bolillos ou a cerámica de Buño. Ademais dende a recepción estamos ofrecendo información turística moi detallada aos nosos hóspedes. Para iso contamos tamén co apoio do Grupo de Desenvolvemento Rural - GDR Costa da Morte, que nos facilita mapas e outros materiais de interese. Non queremos que ninguén marche de aquí sen coñecer ben esta franxa atlántica.