‘Rapa’ regresa a Galicia para rodar a segunda temporada desta ficción

A Coruña. A serie Rapa ten confirmada xa unha segunda temporada para Movistar Plus+, que suporá o inminente regreso a Ferrolterra do equipo comandado pola produtora galega Portocabo para a filmación dos novos episodios cos que se agarda repetir o éxito da primeira entrega.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado polo director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, reuniuse con Alfonso Blanco, director xeral da produtora, cuxa segunda temporada da serie será apoiada novamente pola Xunta a través do fondo de atracción de rodaxes do Hub Audiovisual con 300.000 euros.

Do mesmo xeito que para os episodios xa estreados o pasado mes de maio na plataforma Movistar Plus+, este apoio á continuidade da serie canalízase a través do fondo para a atracción de rodaxes do Hub Audiovisual da Industria Cultural, que busca actuar como incentivo para converter o territorio galego nun escenario habitual de producións cinematográficas e televisivas. ecg