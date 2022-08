‘Rapa’ roda na comunidade a súa segunda temporada co apoio do hub audiovisual

A serie Rapa ten confirmada xa unha segunda temporada para Movistar Plus+, que suporá o inminente regreso a Ferrolterra do equipo comandado pola produtora galega Portocabo para a filmación dos novos episodios cos que se agarda repetir o éxito da primeira entrega.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado polo director de Industrias Culturais, Jacobo Sutil, reuniuse este martes con Alfonso Blanco, director xeral da produtora, cuxa segunda temporada da serie será apoiada novamente pola Xunta a través do fondo de atracción de rodaxes do Hub Audiovisual cunha contía de 300.000 euros.

Do mesmo xeito que para os episodios xa estreados o pasado mes de maio na plataforma Movistar Plus+, este apoio á continuidade da serie canalízase a través do fondo para a atracción de rodaxes do Hub Audiovisual da Industria Cultural, que busca actuar como incentivo para converter o territorio galego nun escenario habitual de producións cinematográficas e televisivas.

Ao tempo, esta liña de axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector leva aparellado un compromiso de gasto mínimo na nosa comunidade por parte das produtoras beneficiarias, que se traduce nun importante retorno económico nas áreas nas que se levan a cabo as diferentes rodaxes.

Desta volta, agárdase superar as cifras acadadas pola primeira temporada de Rapa, cuxo gasto en Galicia situouse en arredor dos 4,2 millóns de euros, investimento que á súa vez implicou un retorno económico directo e indirecto dun total de 5,6 millóns de euros e a creación ademias de 85 empregos en termos equivalentes anuais.

Mellor estrea da temporada. Creada por Pepe Coira e Fran Araújo, a primeira temporada de Rapa converteuse na mellor estrea da temporada na plataforma de Movistar Plus+.

A cidade de Ferrol será o escenario principal desta nova entrega da serie, que volverán protagonizar Mónica López, como Maite, e Javier Cámara, como Tomás.

A trama dos novos episodios trasladarase á cidade departamental con un caso sen resolver que volverá unir de novo á parella protagonista desta ficción.

Segunda convocatoria dos fondos para a captación de rodaxes. Con esta adxudicación, a segunda temporada desta ficción convértese no terceiro proxecto beneficiario da segunda convocatoria do fondo para a captación de rodaxes, sumándose á tamén segunda temporada da miniserie Operación Marea Negra, de Ficción Producciones para Prime Video, e mais ao filme Amigos hasta la muerte, das produtoras Undodez e Medio Limón, que xa se están a gravar en diferentes localizacións dentro do territorio galego.

Na primeira quenda, as propostas adxudicatarias das subvencións impulsadas dentro desta iniciativa foron Argonautas e a primeira entrega de Rapa, ambas de Portocabo; Hasta el cielo, de Vaca Net TV, e 13 exorcismos, de Bambú Producciones.

Estas axudas para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais en Galicia son, á súa vez, unha das sete liñas de subvención convocadas ata o momento por parte do Goberno autonómico ao abeiro do Hub Audiovisual da Industria Cultural, programa de respaldo sen precedentes para o conxunto do sector audiovisual que busca acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais que forman parte desta importante industria cultural na nosa comunidade.

Cóntase para tal fin cun orzamento dun total de 9,6 millóns de euros durante o período 2021-2023 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do Eixo REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea aos efectos derivados da pandemia do coronavirus.