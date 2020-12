Recoñecemento a un sector clave cos Premios Artesanía de Galicia

Concibidos para enxalzar os valores dun sector clave da identidade colectiva da comunidade, os Premios Artesanía de Galicia 2020 foron entregados onte en Santiago, nunha cerimonia na que o vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, puxo de relevo o papel desta actividade na preservación do patrimonio cultural e etnográfico.

Neste sentido, destacou tamén a súa dimensión económica, pois conta con máis de tres mil artesáns rexistrados e preto de setecentos obradoiros que traballan baixo a marca Artesanía de Galicia.

Na súa intervención, Conde subliñou como un dos valores que mellor define este sector na actualidade a aposta pola innovación, xunto co compromiso polo traballo ben feito, apuntando que a Xunta busca impulsar a súa competitividade para favorecer o crecemento e a sustentabilidade das empresas que o conforman e o seu posicionamento en novos mercados.

Con estes galardóns, o Goberno galego recoñece o talento dun sector que supón un importante motor ecónomico e cultural para a nosa comunidade.

O Premio Artesanía de Galicia, que é a máxima categoría e está dotado con 9.000 euros, recaeu no obradoiro de tecido Traxandaina Traxe Tradicional (Lugo) pola súa obra Tesouro aldeán, unha capa baseada nunha lensa antiga do traxe galego e seguindo as técnicas de elaboración das costureiras tradicionais.

O obxectivo é amosar as posibilidades cualitativas e estéticas de determinadas técnicas tradicionais de costura e de decoración aplicadas á vestimenta moderna, mediante a confección dunha prenda de abrigo acorde ás tendencias actuais.

Antón Sanjurjo e Teresa Astorgano son os responsables do obradoiro, dedicado á localización, ao estudo e á reprodución do traxe aldeán de garda –da roupa de homes e mulleres que lucían os domingos ou nas feiras ata comezos do século XX– principalmente da provincia.

Naceu co obxectivo de se converter nun referente na conservación da cultura tradicional e do xeito de vestir das zonas do rural de Lugo.

Os obradoiros Laura Delgado Cerámica (Cambre), Santiago Besteiro Design (Monterroso) e Jatafarta (Santiago) resultaron finalistas neste apartado.

Os premios serven para visibilizar a mellora continua no labor dos artesáns galegos. Buscan contribuír a poñer en valor o sector, divulgar o traballo dos profesionais entre a sociedade, potenciar a creatividade ou promover a captación do talento, facendo fincapé na incorporación dos artesáns máis novos a través do apoio á súa formación especializada e a impulsar a remuda xeracional.

Os trofeos das categorías traxectoria e Artesanía de Galicia están elaborados en madeira e prata polo obradoiro de xoiería Maysil (A Estrada).