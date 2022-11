Recoñecida a denominación de orixe para o queixo de tetilla

Santiago. A Xunta celebra que o Consello Regulador da denominación de orixe protexida (DOP) Queixo Tetilla lograse a acreditación como entidade de certificación de produto conforme á Norma Europea UNE-EN ISO/IEC 17065. Este recoñecemento, outorgado pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC), dá conta da súa profesionalidade no control da calidade dos queixos amparados e foi posible grazas ao apoio técnico e económico achegado desde a Axencia Galega da Calidade Alimentaria, dependente da Consellería do Medio Rural.

Trátase do primeiro Consello Regulador de queixo galego que obtén esta acreditación, coa que finaliza a súa adaptación á lexislación da Unión Europea ao tempo que se ratifica como unha organización imparcial, transparente, con persoal dotado dos coñecementos técnicos e da experiencia axeitada para avaliar o labor que exercen todos os operadores implicados no proceso de elaboración do Queixo Tetilla.

A acreditación vén avalar o traballo a prol da calidade levado a cabo dende as explotacións gandeiras ata os elaboradores, que lograron adaptarse a unha serie de normas e procedementos de control. XG