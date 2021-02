Recopilan os textos máis representativos da Xeración Nós

Santiago. A Xunta de Galicia colabora na edición Do mellor de Nós, unha nova colección que recolle algúns dos textos máis representativos da Xeración Nós, no marco da conmemoración do centenario da revista Nós que se iniciou o ano pasado.

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presentou onte o primeiro dos tres volumes desta colección que edita Hércules Ediciones, en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Univerisidade e que é obra do profesor e investigador, Camilo F. Valdeorras.

Como explicou o representante autonómico, a publicación ofrece un “rigoroso enfoque histórico-científico” que permite unha recuperación, tradución e edición dunha serie de traballos senlleiros da Xeración Nós. A nova colección, dixo, supón, ademais a adaptación da grafía histórica dos textos á escrita do galego actual e tamén ao castelán “algo que incrementa as posibilidades de difusión da obra no exterior”, indicou.

Do mellor de Nós está formada por tres volumes en edición bilingüe (galego-castelán). Cada texto está acompañado con fichas-encadres dos autores e das obras. A colección supón cubrir un oco no mercado editorial ante a ausencia de escolmas unitarias. ECG