Récord das casas de turismo rural en Galicia cun 81 % de ocupación mensual

As casas de turismo rural de Galicia acadaron a súa maior porcentaxe de ocupación para o pasado mes de outubro, asinando dese xeito a súa mellor marca desde que se teñen rexistros cun salientable nivel de ata un 81%.

Dende a Federación Galega de Turismo Rural, da que forman parte as asociacións Lugo Costa, Limia Verde, Ribeira Sacra Rural, Mar de Compostela, Campo e Mar e o grupo mixto, que a día de hoxe suman 226 establecementos de turismo rural de toda Galicia (web: www.galiciaturismorural.es), subliñan que a ocupación neste pasado mes de outubro foi superior ás acadadas antes da pandemia.

A falta de completar a recollida de todos os datos da Comunidade galega e a modo de exemplo, Francisco Xabier Almuíña Chorén, presidente da Fegatur e da asociación Ribeira Sacra Rural e botando man dos datos ofrecidos polo Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, sinala que ben seguro que os bos datos acadados no noso territorio han ser similares aos de outros xeodestinos de Galicia.

Así coas cifras recollidos ata o de agora, podemos sinalar que o balance de ocupación en aloxamentos de Turismo Rural no mes de outubro na Ribeira Sacra aumentou respecto do 2019, pasando do 62% ao 65%. A porcentaxe de ocupación para o pasado mes de outubro igualou practicamente a acadada no mes de setembro, feito nunca ocorrido desde que se teñen rexistros oficiais de ocupación.

Así mesmo, sinala que no recente mes de outubro pasado produciuse un incremento significativo da ocupación en días laborais con respecto ás fins de semana, cando o habitual nos últimos anos sempre fora un descenso de ocupación en outubro con respecto ao mes anterior.

A ocupación durante as fins de semana de outubro acadou nas casas de turismo rural un 90%.

As ocupación na ponte de Tódolos Santos, situouse en máis do 81%.

As previsións de ocupación para o mes de novembro rondan xa o 46,5%.

En declaracións a Europa Press, o seu presidente, Cesáreo Pardal, destacou que aloxamentos sobre todo de turismo rural están ao 100%, en zonas como a Costa da Morte (A Coruña) e concellos como Allariz (Ourense).

A mediados de pasada semana, o 97% das casas rurais xa non tiñan dispoñibilidade e só podíanse atopar habitacións, pero non o aloxamento completo. O que si quedaba entón é algo de espazo en hoteis. De feito, Hostalaría Compostela sitúa nunha porcentaxe en torno ao 60% de media a ocupación na capital galega na pasada ponte.

Un portavoz do colectivo, Carlos Regueiro, do Hotel San Lorenzo, sinalou consultado por Europa Press que a cidade viña “dun verán moi bo grazas ao turismo nacional” e agora “estase animando o estranxeiro” e tamén o de congresos. Neste contexto, falando da pasada fin de semana, non esperaba un elevado número de reservas de última hora logo das previsións meteorolóxicas e da borrasca que, en maior ou menor medida, pasou por Galicia.

Pola súa banda, Cesáreo Pardal sinalou que o bono turístico da Xunta “volve funcionar ben” en xornadas como as recentes desa ponte, despois dun gasto de máis de 300.000 euros durante a anterior ponte festiva.

En canto aos datos de ocupación (do 85-95% para toda Galicia), celébraos “despois de 19 meses de seca” e engade que espera que a tendencia “siga sendo á alza” nos próximos meses xa que o sector ten a esperanza posta en decembro e no Nadal.