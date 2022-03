Recuperación do turismo da man do Plan Director 21-23

Santiago. A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, compareceu diante da Comisión 6ª do Parlamento de Galicia para dar conta dos avances na folla de ruta do Plan Director 2021-2023 Galicia Destino Seguro, que suporá un investimento total de 478M€ no conxunto do tecido turístico, co obxectivo de recuperar a senda de crecemento do sector antes da pandemia.

A directora de Turismo de Galicia puxo en valor a posta en marcha e execución do primeiro ano do plan, que se puxo en marcha “cando era máis preciso garantir a supervivencia do tecido turístico”, afirmou a directora, destacando que a maioría deste orzamento consignouse en plans de rescate e en liñas de axuda inxeridas no marco do Plan de Choque de Turismo de Galicia, dotado con 35,7M€, así como noutros programas e medidas de carácter transversal e multisectorial que permitiron actuacións que contribuíron a garantir e mellorar a situación do tecido turístico galego.

“Estamos a reinventar o ecosistema turístico galego e o estamos a facer cun plan trianual creado da man do sector e das universidades galega”, explicou ao respecto Nava Castro. redacción