Recycled J y Kimberley Tell en la Terraza del Auditorio Mar de Vigo

Recycled J vuelve con su nuevo EP, “Superpoderes”, una conexión directa con los 80 cargada de funk y beats electrónicos. El artista madrileño presenta “Superpoderes”, una apuesta diferente a lo que Recycled J nos tiene acostumbrados. Lejos de ser un trabajo rupturista, el cantante combina a la perfección el funky de los 80 con bases electrónicas; llevando esta mezcla a su terreno e inclinándolo hacia el pop en el que tan cómodo se siente. Cuatro temas muy variados entre sí pero con un hilo narrativo muy claro, la reinvención del pop de antaño.

Kimberley Tell abrirá el concierto el próximo jueves 27 de agosto. La artista canaria acaba de publicar el EP “135”, con el que se confirma como uno de los nombres a tener más en cuenta en este 2020 en la escena española e internacional. Kimberley Tell no deja de sorprender con su elegante reintrepretación del indie pop y el nu soul. La posibilidad y el encanto de su música, así como su buen gusto para elegir melodías limpias y atractivas son solo algunos de los detalles del sonido rico en influencias de Kimberly Tell.