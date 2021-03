Reforzan a estrutura da Agadic para o apoio ás industrias culturais

Santiago. O Consello da Xunta aprobou onte o Decreto polo que se modifica o Estatuto da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), co obxectivo de dotar este departamento de maior capacidade de xestión nas súas competencias de servizo ás empresas galegas deste sector.

Os principais cambios recollidos neste texto legal fortalecen a estrutura orgánica desta axencia, adscrita á Consellería de Cultura, Educación e Universidade para continuar impulsando a recuperación das industrias culturais e frear os efectos da crise derivada da pandemia. Trátase dun impulso “que se enmarca no compromiso da Xunta de Galicia coas empresas do ámbito cultural reflectido nos orzamentos deste ano, que no caso da Agadic se duplican ata case 22 millóns de euros”, sinalan na súa nota de prensa.

Coas novidades introducidas, Agadic contará agora co novo Departamento de Coordinación Xeral e a Xerencia como unidade transversal que facilite a coordinación e o asesoramento en cuestións xurídico-administrativas aos seus catro departamentos técnicos: Fomento e Promoción de Políticas Culturais, Política Audiovisual, Produción Teatral e Música e Danza, este último tamén de nova creación. REDACCIÓN