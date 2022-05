Regresa a Benposta o Ouren Sound Fest no seu formato completo

Santiago. Tras dous anos sen se poder celebrar o Ouren Sound Fest no seu formato completo, este festival regresa na súa VII edición cun cambio de nome -sucede ao OurenRock- e cunha maior cantidade de xéneros -no cartel aparecen Tanxugueiras, Xoel López, Sés ou Rayden-, pero mantendo o tradicional punto de encontro deste festival, Benposta. E en Benposta tivo lugar este xoves o acto de presentación do festival, que conta co patrocinio da Deputación de Ourense, da man do vicepresidente segundo do goberno provincial, César Fernández; o delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén; o representante do Grupo La Región Jorge Villarino, e o director e o organizador do festival musical, Rubén Álvarez e Rubén Varela.

“Despois de dous anos é un pracer recuperar a completa celebración do festival” salientou o vicepresidente segundo da Deputación, que lembrou coma o OurenRock “estivo presente en formato reducido en Ribadavia (2020) e a Ínsua dos Poetas (2021)” como exemplos que destacan o compromiso do goberno provincial por facer cultura, “unha función importantísima das administracións públicas” e, ademais, un “gran dinamizador económico e social da provincia”.

César Fernández avanzou que a deputación seguirá colaborando con eventos deste tipo, “porque existe a firme convicción de que as actividades culturais e todo o que move o sector cultural é fundamental para o desenvolvemento do noso territorio”.

O delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, felicitou os organizadores e destacou como “administracións e empresas, a través da cooperación, facemos un Ourense mellor e permítenos seguir á cabeza do ámbito cultural, aproveitando o noso potencial”.

Mentres, Jorge Villarino, o representante do grupo La Región, medio oficial do evento, cualificou o festival como “un referente para Galicia” e reafirmou o apoio “do grupo La Región-Telemiño á organización do Ouren Sound, que serve para fomentar e favorecer a cultura galega”.

O director da cita, Rubén Álvarez, salientou o respaldo constante da deputación, “que leva apoiando a iniciativa dende 2018, e iso non hai que deixar de destacalo”, e considerou que o Ouren Sound 2022 “vai ser un éxito”. ecg