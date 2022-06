Reivindican as pandeireteiras nunha edición do Serán con mil intérpretes

Santiago. A Xunta de Galicia converte desde este venres ata o domingo a Cidade da Cultura nun escaparate onde amosar o momento excepcional que está a vivir a música tradicional galega. A terceira edición do Serán. Encontro Galego de Cultura Popular congregará un millar de intérpretes, nun programa que homenaxea a pandeireta como instrumento icónico e reivindica o papel das mulleres na transmisión e salvagarda da tradición musical galega.

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, na apertura do evento, convidou a gozar dun programa que viviu o seus momentos de maior celebración no festival folclórico da noite, no foliadón deste sábado e no concerto de coros históricos do domingo, e que se completa cunha feira -con expositores como artesáns do tecido, do calzado, da ourivería, de instrumentos tradicionais, asociacións e federacións ou organización de festivais-, masterclasses profesionais de pandeireta, percusión e técnica vocal, obradoiros familiares e un desfile de traxes tradicionais. Todas as actividades son de balde.

“Máis de 40.000 persoas forman parte dalgunha agrupación folclórica en Galicia, cifra que dá idea da riqueza e boa saúde da música tradicional. Estou convencido de que este Serán’03 será a mellor das maneiras de reflectir como a nosa rica cultura popular segue viva e continúa a sumar seareiros entre a cativada”, asegurou Román Rodríguez, que estivo acompañado na apertura da feira polo director artístico do encontro, Henrique Peón. ecg