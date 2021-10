Remata a ICC Week consolidando Ourense como terra creativa

A sétima edición da ICC Week chegou este domingo ao seu remate logo de cinco días de intensa actividade e cunha vintena de eventos espallados por diferentes puntos da xeografía ourensá, “consolidando á provincia como un territorio de referencia na comunidade creativa”.

Así o dixo o presidente da Deputación, Manuel Baltar, tras facer balance co equipo técnico e artístico dirixido por Aurelio Gómez Villar e Juan Rivas, respectivamente, dun encontro no que se deron cita expertos, emprendedores e profesionais da creatividade para debater, analizar e gozar coas propostas culturais e de lecer da programación.

Unha desas propostas foi o E-Sports, que esta fin de semana reuniu na Pista ICC Week a algúns dos twitchers, youtubers e xogadores máis populares de España, que acumulan a decenas de milleiros de seguidores nas plataformas máis populares das redes sociais.

No Liceo de Ourense, Baltar mantivo un encontro cos invitados a esta actividade -Guillem Serna, Photoracertv, Gustingorriz, TheXocolateHD, Eka2310_, Javifabio, Stradi, Kadaras, e FonsoCN- onde intercambiou impresións sobre os simuladores de condución que estaban a probar os asistentes, así como sobre algúns dos videoxogos máis populares do momento, como Minecraft o Roblox, que teñen un importante compoñente creativo.

Tamén se interesou polo coche que conduce Guillem Serna que, ademais de ser streamer e gamer profesional, é piloto de rallies.

A Pista ICC Week finalizou este domingo cunha charla sobre Galesports, a primeira asociación galega de deportes electrónicos.

Polo que se refire ao conxunto da Semana das Industrias Culturais e Creativas de Ourense, rematou esta sétima edición cun satisfactorio balance, tanto pola presenza de público nas diferentes actividades, máis dunha vintena, como na calidade e interese das charlas programadas.

Este ano recuperáronse os eventos con público, despois da especial edición do pasado exercicio, cunha resposta máis que positiva segundo destacou a organización, que adiantou a posibilidade de recuperar para a edición de 2022 as datas habituais de celebración do evento, que celebrábase no mes de abril.

Coque Malla, que actuou por primeira vez tras a pandemia nun auditorio co aforo completo, e Santiago Auserón, foron os protagonistas da programación musical desta edición con senllos concertos.

Un dos mellores publicistas do mundo, Toni Segarra; o CEO da Mobile World Capital, Carlos Grau; o escritor Juan Manuel de Prada; a directora da Guía Repsol, María Ritter, e o director xeral de contidos de Telecinco e Mediaset España, Manuel Villanueva, entre outros invitados, participaron nas charlas e mesas redondas programadas nesta semana en Muiños, onde se atopa a Dolmen da Casa da Moura, imaxe desta edición, A Rúa e o Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil.