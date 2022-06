Respaldo da Xunta á 70ª edición da Temporada Lírica na cidade herculina

Santiago. O director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta, Jacobo Sutil, participou este luns na Coruña na presentación da 70ª edición da Temporada Lírica da Asociación Amigos de la Ópera, que volve contar co apoio económico do Goberno galego a través dun convenio dotado con 150.000 euros.

A posta en escena da famosa ópera de Bellini Norma será un dos pratos fortes da programación deste ano, que entre setembro e decembro ofrecerá unha quincena de citas para os amantes do xénero lírico, entre recitais, galas e actividades formativas.

Na súa intervención, Jacobo Sutil felicitou a organización pola proposta deste ano e aproveitou para darlle a benvida ao novo director artístico da Temporada Lírica, Aquiles Machado. “Estamos, de novo, diante dun completo acontecemento cultural, que sitúa A Coruña e Galicia no foco de atención para todos os artistas e espectadores de ópera”, subliñou.

Enmarcou esta colaboración da Xunta no seu labor de promoción e fomento de moi diferentes ciclos, circuítos e eventos arredor da música como expresión artística universal e diversa. Así, por exemplo, e só a través das actividades participadas economicamente polo departamento de Industrias Culturais, o ano pasado contribuíuse á celebración en Galicia dun milleiro de concertos de todos os estilos.

Ao respecto da Temporada Lírica, destacou a celebración deste 70º aniversario a prol da difusión do bel canto entre o público da área coruñesa e do resto de Galicia, pero tamén da posta en valor dos intérpretes galegos deste xénero, “situando a nosa comunidade nos circuítos de distribución internacional do máis selecto da música culta”.

Dentro do programa deste ano, fixo fincapé na representación, os días 22 e 24 de setembro no Teatro Colón da ópera Norma, de Bellini, título emblemático do repertorio universal, coa súa mítica aria Casta Diva. José Miguel Pérez Sierra asumirá a dirección desta obra, coa música da Orquestra Sinfónica de Galicia e as voces de Veronika Dzhioeva, Nicole Brandolina, Moisés Marín, Rubén Amoretti e o Coro Gaos. E ademais sucederanse en diferentes escenarios coruñeses outros destacados recitais. redacción