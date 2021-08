“Restaurador es una profesión que, por cuenta propia, requiere bastantes veces un por amor al arte”

José Ignacio García Fernández, nacido en Santiago de Compostela. ¿Has estudiado en el Mestre Mateo, después ingresas en Bellas Artes para rematar en Restauración. Desde la distancia, ¿Como recuerdas este proceso de formación?

Me ha llevado tiempo darme cuenta de que, tras terminar mis estudios básicos, he estado los 14 años siguientes inmerso en una intensa y variada formación artística. Si Maestro Mateo supuso la enseñanza de las técnicas tradicionales y la Historia del Arte en sus manifestaciones más clásicas, el salto a Bellas Artes supuso un giro radical hacia lo conceptual y la teorización de por qué aquello es arte y la transgresión de sus propios límites, llegando a cuestionarme la utilidad de todo aquello. La reconciliación llegó tras ingresar en la Escuela de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Pontevedra, justo a la vuelta de la esquina de la Facultad de Bellas Artes. Ahí, descubrí el aspecto más subterráneo de lo que es el arte, aquello que la gente no percibía en la visita a una exposición o en la contemplación de un monumento, su papel en la historia y la necesidad de su conservación. Cada uno de estos tres lugares aportaron diferentes conocimientos y puntos de vista que siempre trato de aplicar en cada uno de los trabajos a los que enfrento.

Tu obra más reciente es el diseño de la vidriera de la Corticela. Has aportado más de 30 bocetos. ¿Qué tiene de especial el elegido?

Desde el momento en que surgió este proyecto tuve presente que no podía limitarse a algo meramente decorativo, cosa que eran buena parte de los iniciales bocetos presentados, sino que debía cobrar significado dentro de la Capilla de la Corticela, que su contemplación no se limitase a un mero ornamento sino que además permitiese profundizar sobre él. De hecho fue una propuesta arriesgada, descartada al principio y recuperada tras reflexionar sobre el mensaje que podía aportar, la conexión de lo terrenal con lo divino.

El diseño finalmente presentado, y que ahora preside el ábside, consiste en la representación de una parra en su desenlace otoñal, con apenas hojas cuya devota observación devuelve la imagen de Cristo en la Cruz. De esta manera, la percepción del plano terrenal, la vid, se transfigura en una representación divina, la de la crucifixión, mediante el acto de la liturgia. Así que lo que creo que tiene de especial el escogido es el mensaje que contiene y como juega con ambos planos.

¿Cómo definirías este trabajo? ¿Cuál es su singularidad?

Como un proyecto muy pensado, tanto en su significación como en su encaje en el lugar que ocupa ya que se tuvo en cuenta todo el entorno de la Corticela, una primitiva iglesia románica de aspecto áspero y sin apenas ornamentos y que debía integrarse en él. De hecho se establece una curiosa conexión con el exterior adyacente a la conocida Casa de la Parra. Creo que su singularidad, una vez colocada la vidriera, es que ha conseguido enriquecer el valor ornamental y litúrgico de la Capilla.

¿Quién se encargó de realizar la vidriera? ¿Estás satisfecho con su trabajo?

La parte artesanal de este proyecto recayó en el vidriero Javier Pintos. Reconozco que cuando empecé este proyecto, lo que yo sabía sobre vidrieras era muy elemental por lo que antes de presentar el proyecto primero consulté con él acerca de las posibilidades y limitaciones de materializar este diseño en una vidriera de tal tamaño, de más de dos metros de altura. Se estudiaron sus problemas técnicos y las opciones vítreas para ejecutar cada una de sus partes. Finalmente se depositó sobre él la responsabilidad de materializarlo, realizando un trabajo del que no puedo estar más satisfecho por la vibración cromática que contiene, así como por la solución de los problemas que suponía su tamaño y su ubicación en un lugar cuya incidencia lumínica era limitada. Es una vidriera que consigue brillar incluso con poca luz.

¿Monseñor Salvador Domato, el impulsor de este proyecto, es una persona sensible, sabia, con extraordinaria experiencia y muy especial. ¿Cómo le has convencido para que confiase en ti?

Yo soy el primer sorprendido de que Don Salvador haya pensado en mí para este proyecto. Es verdad que ya conocía mis maneras pictóricas y supongo que valoró que yo podía materializar algo para la ventana del ábside de la Corticela, de donde es el Párroco. Así que la pregunta sería como conseguí que aceptase el proyecto que le presenté. Creo que la clave fue justificar cada uno de los detalles del diseño sin dejar nada al azar.

Cuando estuve en la Facultad de Bellas artes, a la hora de presentar las obras, no se podía dejar nada sin fundamentar. Los profesores podían preguntarte porque has pintado esto de este color y el hecho de responder “porque queda bien”, suponía una amenaza de suspenso. Había que argumentar cada decisión tomada sobre la obra y lo que aportaba a la misma. Y eso fue lo que hice con el diseño, razoné cada detalle, cada color, cada línea. Por poner ejemplos, la textura de la cepa de la vid tiene reminiscencias anatómicas a las fibras de los músculos, la gama de colores otoñales para representar un paréntesis apagado por la muerte de Cristo y en concordancia con el ambiente de la Corticela, o el fondo blanco para aportar luminosidad. Por eso decía antes que este es un proyecto muy pensado. Creo que todo ello fue lo que convenció a Don Salvador para llevarlo a cabo.

Monseñor Salvador Domato es el director del AHDS, donde ocupas un cargo como restaurador. ¿Puedes comentarnos como es tu trabajo ahí?

Empecé a trabajar en el archivo hace casi 16 años y me encargo de restaurar y conservar los documentos allí almacenados, en su mayor parte libros parroquiales. Empleo criterios y técnicas de restauración y encuadernación para recuperar propiedades de los documentos que permitan su correcta manipulación de cara a su préstamo al público, así como para crear contenedores adecuados a las características de cada uno para su correcto almacenaje. Pero la restauración de papel y documento gráfico no es mi única especialidad sino que me gradué en la Escuela Superior de Restauración en la especialidad de escultura y tuve ocasión de trabajar varias veces sobre obras pictóricas. Trato de mantener una versatilidad que me permita adecuarme a cada trabajo en particular.

Se puede vivir con desahogo con tu especialidad?

Francamente, si solo dependiese de una o dos personas, es muy difícil. Conozco restauradoras que han dado todo lo posible por trabajar en este campo, que les encanta y, aún así, no les ha permitido alcanzar una posición empresarial de relativa seguridad. La cosa cambia cuando se trabaja para instituciones o se forma parte de una plantilla empresarial importante. Es una profesión que, por cuenta propia, requiere bastantes veces un “por amor al arte”.

Pocas ciudades en el mundo como Compostela para desarrollar tus experiencias, pero sobre todo en el resto de Galicia. ¿Recuperar el patrimonio perdido sería labor de chinos...?

Desde mi perspectiva, Galicia tiene un impresionante Patrimonio no solo Artístico, sino también Antropológico y Cultural del que cada día se va perdiendo un poco, no sin que quedemos algunos que clamamos al cielo ante su progresivo deterioro. Creo que el verdadero problema es la falta de interés hacia la herencia de nuestros antepasados en todas sus formas, incluso dentro de nuestros propios hogares en aras de una modernidad poco respetuosa con el pasado. Recuperar el patrimonio o, por lo menos, evitar que se siga perdiendo es una labor muy ardua que requiere no solo empezar por una mayor y mejor educación artística y cultural sino también dinamizar programas de mantenimiento y conservación tanto de monumentos como de tradiciones. Pero sobre todo necesitamos recuperar el amor por una identidad pasada que nos ha definido geográfica, cultural e históricamente para apreciar todo lo maravilloso que poseemos y tener como certeza la necesidad de conservarlo para dejarlo en herencia a generaciones futuras.

¿Qué cualidad necesita un buen restaurador?

Podría decir lo que ya dicen todos los restauradores cuando les preguntan: Mucha paciencia y dedicación aunque personalmente incluiría un sentir constante “por amor al arte”.