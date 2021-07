Restaurando el verano (I)

Si la llamada fast food fue hace años un signo de éxito para el agresivo ejecutivo, ahora lo es la comida ligera de diseño. Ecológica y orgánica, el joven emprendedor quiere proyectar un perfil dinámico y estilizado. ¿Se puede estar hoy actualizado sin fingir un aire sano, deportivo, incluso vagamente alternativo? Es el clasismo de la visibilidad y la imagen. Quizá lo importante es que mantengamos socialmente una marca, una leve cortina que, como en los aviones, separe a la primera clase de la clase turista. En todo caso, para nuestras aspiraciones de elevación media, cosmopolita y sin localidad fija, la comida ha de ser tan sofisticada como nuestra tecnología y nuestras ropas informales.

Se trata de ingerir calidad, pretendidamente sofisticada, desde unas vidas que han perdido íntimamente toda relación con la fuerza de las cualidades ocultas. Se debe compensar con un supuesto nivel de vida una depresión anímica que se trasluce por doquier. Lo perdido en la simplicidad del alma lo debe reponer la complejidad de lo corporal, aunque esto último no haga más que acentuar aquello. No olvidemos que, igual que ocurre con la tecnología, la comida se ha convertido en un emblema más en esta rivalidad interminable de nombres propios que es nuestra actualización social. Como se hace patente en los programas televisivos más estúpidos, esos que usan cada día más descaradamente a la infancia, la pequeña empresa que es cada individuo pugna porque en cualquiera de sus actos se manifieste su popularidad y su éxito social. Si antes esta rivalidad se debía concentrar en una segmentación económica de clase, ahora el campo de batalla ampliado que es el presente ha convertido cada aspecto de la vida privada, del sexo al estilo de vida, de la dieta a la indumentaria casual, en un arma de combate.

Comida procesada para seres humanos procesados. Una de las primeras paradojas es que las nuevas elites progresistas elegirán comida natural, procesada del modo más limpio y caro, mientras las clases bajas han de conformarse con las marcas estándar que se hacen masivas en la televisión. Igual que en algunos restaurantes caros pagaremos porque no haya cobertura, para disfrutar durante dos horas de una vida desconectada, también pagaremos por comida lo más orgánica posible. Hoy el simulacro de cierta simplicidad elemental solo aparece al final de un largo y caro proceso técnico.

Es normal que en un régimen cultural profundamente terciario, horadado por la fluidez del oscurantismo informativo, apenas sea visible en él ninguna materia prima. Del mismo modo que tampoco debe intuirse por ningún lado el maltrato animal, que el consumidor tenga algo parecido a un alma o que explotemos a un inmigrante hasta el agotamiento visible. Los contenidos han de ser adelgazados en aras de la ligereza del medio, de la portabilidad de la comunicación. Tanto o más que los materiales de la cocina, con frecuencia indetectables tras una sofisticada elaboración, lo importante del mensaje culinario ha de ser el diseño del restaurante, la fama del cocinero o el nombre del plato. Qué menos que “Huevos de corral trufados sobre crema de patata” o “Ensalada templada de calamar confitado con vinagreta”.

Devoramos marcas, no exactamente productos de la tierra. Por eso todo el mundo, cuando va a un sitio refinado, se hace una foto: Hemingway no estuvo allí, pero sí nosotros, lo cual confirma el ascenso social de nuestro marchamo progresista, lejos de la multitud bárbara del exterior. A veces, por cierto, hemos llegado a entrar en esos locales afamados después de una larga espera; no en el próximo cumpleaños, sino en el siguiente. Si es cierto que vivimos en el reino del simulacro, esto significa que, a falta de experiencias en estado bruto -apenas salimos de interiores climatizados-, para que algo sea real ha de hacerse visible como un hito de éxito.

Siempre tramada con un ceremonial, la comida es una preocupación antigua del hombre, una escena real tan venerable como la que más. Ahora bien, parece obvio que con la industria la alimentación pasa a ser, de una breve liturgia con la que se bendecía el día, pobre o abundantemente -a veces solo sopa, leche, verduras, tocino o patatas-, a una ingestión rápida de calorías para reponer la máquina corporal y seguir produciendo. No debe extrañar entonces que, tanto en las empresas como en el actual universo doméstico, la comida pase a ser, no un rito comunitario, sino una solitaria y rápida ingestión para restaurar fuerzas. Tampoco es raro que la comida subsista en el mundo antropológico de la pobreza y en los pueblos del sur -sea Italia, Colombia, Grecia o España- como un manjar, mientras se transforma en las ciudades del norte en un signo anémico de la soledad productiva.